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Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. | Foto: EFE / Composición EC
Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

El cantante español Julio Iglesias lamentó este martes la muerte de la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, fallecida hoy a los 80 años.

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