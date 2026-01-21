Julio Iglesias solicita el archivo de denuncia por presunto acoso al alegar falta de jurisdicción

La defensa de Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo inmediato de las diligencias abiertas por denuncias de presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021. La investigación hace referencia a hechos que habrían afectado a dos mujeres que trabajaron para el cantante en República Dominicana y Bahamas, países donde, según el escrito presentado, se habrían producido los supuestos incidentes.

En un documento de 15 páginas, el abogado del artista, José Antonio Choclán, argumenta que los tribunales españoles “carecen de jurisdicción para la investigación del hecho denunciado”. Según la defensa, ninguno de los elementos necesarios para que España asuma competencia se cumple en este caso, ya que las denunciantes no son de nacionalidad española ni menores de edad, y el propio Julio Iglesias tiene su residencia habitual en República Dominicana.

El letrado sostiene que la denuncia debió presentarse ante las autoridades del país donde presuntamente ocurrieron los hechos. En ese sentido, solicita que la Fiscalía declare “sin más trámite” la falta de jurisdicción española y ordene el archivo de las diligencias de investigación, además de frenar lo que califica como una “campaña mediática” que estaría causando un grave perjuicio a la reputación del cantante.

Choclán también cuestiona la decisión de presentar la denuncia en España y señala que esta elección resulta más favorable a los intereses de las supuestas víctimas debido al impacto mediático que genera. En el escrito, añade que la organización Women’s Link, que presentó la denuncia en nombre de las mujeres, habría señalado públicamente que se eligió España para garantizar una mayor eficacia en la investigación.

Para la defensa, no corresponde que la Fiscalía ni los tribunales españoles se atribuyan un rol de “Fiscal Universal”, ni que se otorgue a las denunciantes la posibilidad de elegir la jurisdicción que consideren más conveniente. Asimismo, solicitó que se permita a Julio Iglesias personarse en la investigación para conocer directamente el contenido de la denuncia y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

El abogado indicó además que su cliente tomó conocimiento de las acusaciones a través de informaciones difundidas en medios de comunicación, lo que, según afirma, ha provocado un daño reputacional significativo. En ese contexto, rechazó la reserva de la investigación para proteger a las denunciantes, al considerar que estas habrían participado de manera voluntaria en la difusión pública del caso.

Días atrás, Julio Iglesias negó las acusaciones mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que nunca ha “abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

