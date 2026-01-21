Escuchar
(2 min)
Julio Iglesias rechaza acusaciones y su defensa pide archivar investigación en la Audiencia Nacional. (Foto: AFP)

Julio Iglesias rechaza acusaciones y su defensa pide archivar investigación en la Audiencia Nacional. (Foto: AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Julio Iglesias rechaza acusaciones y su defensa pide archivar investigación en la Audiencia Nacional. (Foto: AFP)
Julio Iglesias rechaza acusaciones y su defensa pide archivar investigación en la Audiencia Nacional. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La defensa de Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo inmediato de las diligencias abiertas por denuncias de presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021. La investigación hace referencia a hechos que habrían afectado a dos mujeres que trabajaron para el cantante en República Dominicana y Bahamas, países donde, según el escrito presentado, se habrían producido los supuestos incidentes.

Julio Iglesias solicita el archivo de denuncia por presunto acoso al alegar falta de jurisdicción
Famosos

Julio Iglesias solicita el archivo de denuncia por presunto acoso al alegar falta de jurisdicción

Oscar 2026, anuncio de nominados: ¿Qué películas y talentos llegan como favoritos para competir por el premio?
Cine

Oscar 2026, anuncio de nominados: ¿Qué películas y talentos llegan como favoritos para competir por el premio?

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

“Tenemos a un superhéroe real que viene de la humildad”: José Olaya llega al cine y esta es la historia de su actor
Cine

“Tenemos a un superhéroe real que viene de la humildad”: José Olaya llega al cine y esta es la historia de su actor