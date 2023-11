El actor Littman “Pipo” Gallo, recordado por interpretar al personaje “El Perro” en Pataclaun, falleció en la madrugada del sábado 4 de noviembre tras ser hospitalizado por un cáncer que padecía.

Su excompañero de elenco y amigo, Gonzalo Torres, fue uno de los primeros en anunciar la muerte de Gallo con una emotiva publicación en redes sociales.

Por su parte, la productora July Naters, que tenía una estrecha amistad con Gallo, confirmó el deceso y lo recordó como un artesano de la comedia, un artista fundamental en la creación del éxito televisivo y teatral de Pataclaun.

Naters, en entrevista exclusiva con El Comercio, recordó algunas anécdotas que vivió al lado de Pipo Gallo, a quien consideró parte importante de su vida, ya que según July, era un gran y leal amigo





Littman Gallo, o Pipo Gallo, como lo conocían fue miembro fundador de "Pataclaun". En la serie televisiva interpretó a la mascota de Wendy y Machín | Foto: YouTube





Gonzalo Torres acaba de anunciar el fallecimiento de Pipo Gallo en redes sociales. ¿Cuál fue tu primera reacción al entrarte de esto?

Desde ayer supe que estaba en UCI. Ya en la mañana desperté con la noticia y obviamente muy triste. Empecé a avisarle a los amigos de antaño. Pipo ha sido para mí primero un gran amigo, un asistente de dirección entrañable, un actor también en esta etapa teatral importante. Y sobre todo, un gran amigo, un súper docente y un tipo muy sano, muy equilibrado.

Si bien hasta el momento no se ha podido saber el motivo por el que falleció Pipo...

Es un tipo de cáncer.

¿Hace cuánto fue?

No tengo los detalles de cuánto tiempo, pero sé que tuvo uno (cáncer) hace unos años, pero lo superó. Estábamos contentos. En verdad, este último me he enterado ayer, cuando supe que estaba en UCI. [...] Creo que ha sido medio intempestivo, no tengo los detalles y tampoco tenía como para abordar mucho por ahí.





Pipo Gallo y su trascendencia en Pataclaun





¿Cómo recuerdas a Pipo en la época de Pataclaun?

Pipo fue una persona importante para Pataclaun como proyecto. Pataclaun se basaba mucho en una comunidad de jóvenes actores y Pipo fue el primer contacto con los chicos de la de Lima. Él era profesor en la Universidad de Lima, encargado del Grupo de Teatro y estaban haciendo una comedia.

Cuando yo regresé de Argentina […] él me dijo que les de unas cuantas clases a sus chicos y ahí nació el romance Pataclaun. Ahí conocí a Wendy Ramos, a los primeros exponentes de las primeras épocas de Pataclaun antes de la tele, mucho antes.

Fue como fundador de Pataclaun, parte de la Asociación Cultural. Era un poquito mayor que todos nosotros, siempre para mí acudía a sus consejos sabios. Era un tipo con una mirada de la vida muy amorosa, muy desprendido, muy buena persona. Una de esas personas con ética y además era un un guitarrista, un cantautor… Un tipo de la época.





Las otras facetas de Pipo Gallo y su legado artístico





El público suele recordar a Pipo por el papel que tuvo en Pataclaun, pero no lo conocen por sus otras facetas: era músico, catedrático y también se dedicaba a la literatura...

Siempre hizo décimas, era un gran decimero. Él enseñaba incluso a la gente a crear las décimas. Además, que él en los bares podía sacarte una décima. Se juntaba con compañeros que también hacían décimas. Y enseñó a mucha gente de Pataclaun la técnica de la décima.

Las pautas musicales muchas veces las basábamos en la métrica de la décima. Además, era un tipo muy amable, un noble, un buen compañero… Uno de los mejores números de Pataclaun es lo que hace con Cachín (escena de Pataclaun en donde Pipo Gallo interpreta a “El Perro”, la mascota de Wendy y Machín), hizo que él brille. Era un tipo muy generoso, dejaba que sus compañeros brillaran y siempre estaba priorizando el montaje, la totalidad.

Y justamente por esa amistad, viéndolo como amigo y no como artista… ¿Cuál crees que sería el legado que él está dejando?

Ufff, bastante gente que enseñó, que alegró con sus canciones, con su guitarra a sus alumnos como te digo y bueno ser pilar de la construcción de Pataclaun. Para mí en mi vida ha sido un gran amigo y leal sobre todo y leal compañero.

Pipo, un artesano de la comedia





¿Pipo buscaba reconocimiento como artista?

No recuerdo a Pipo buscando reconocimiento, lo recuerdo como un artesano de la comedia, de la cantautoría las coplas, las décimas, un profesor, un puestista. Pero nunca lo escuché soñar con “Ay, quiero ser famoso”.

¿Era reservado?

No, creo que Pipo era más un setentero feliz —dice entre risas—

¿Qué le dirías a Pipo si lo tuvieras ahorita enfrente?

Gracias, amigo por haber sido parte importante de mi vida y ahí nos vemos. De hecho.

¿Y a los fanáticos o a la gente que lo recuerda por Pataclaun?

La verdad que no tendría mucho que decir, solo que lo recuerden con el cariño de siempre.