La directora de Pataclaun, July Naters, tomó distancia del reciente contenido viral con personajes de monjas clown difundido por el programa de YouTube ‘Chapa tu Money’, de los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

El pronunciamiento surgió luego de que Patricia Portocarrero, Katia Palma y Saskia Bernaola participaran en el espacio de improvisación vestidas con hábitos verdes, donde realizaron una rutina similar a la que interpretaban en el desaparecido programa ‘El Santo Convento’.

Pronunciamiento de July Naters

Durante la emisión, Palma entonó una canción que mezclaba un villancico tradicional con frases de contenido sexual explícito, lo que provocó diversas reacciones entre el público, motivando la aclaración de la fundadora del proyecto original.

“Desde Pataclaun queremos comunicar que el contenido difundido en redes por Chapa Tu Money con un personaje de monja clown, no forma parte de nuestra línea artística” , manifestó Naters, líder y fundadora del colectivo.

Asimismo, defendió la trayectoria de su marca, explicando que el personaje de la monja fue trabajado formalmente durante años en sus espectáculos con actrices preparadas en su propia escuela.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

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Finalmente, sostuvo que, si bien respeta la autonomía de los actores para desarrollar sus propias propuestas en otros espacios de comedia, es su deber resguardar el legado cultural de su asociación.

“Respetamos la libertad creativa de cada artista, pero también cuidamos la historia, el lenguaje y el nombre de Pataclaun”, sentenció.

En "Chapa Tu Money", Palma cantó una canción que mezclaba un villancico tradicional con frases de contenido sexual explícito | Foto: TikTok

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