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La productora, en su comunicado, sostuvo además que debe resguardar el legado cultural de su asociación artística | Foto: Archivo GEC / TikTok (Captura) / Composición EC
La productora, en su comunicado, sostuvo además que debe resguardar el legado cultural de su asociación artística | Foto: Archivo GEC / TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La directora de Pataclaun, July Naters, tomó distancia del reciente contenido viral con personajes de monjas clown difundido por el programa de YouTube ‘Chapa tu Money’, de los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

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