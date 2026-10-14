La agrupación musical se presenta este miércoles 14 de octubre en el coliseo de Ñuñoa, como también se conoce al Estadio Nacional de Chile | Foto: Hybe / Captura de Instagram (@mnijungkook)
La agrupación musical se presenta este miércoles 14 de octubre en el coliseo de Ñuñoa, como también se conoce al Estadio Nacional de Chile | Foto: Hybe / Captura de Instagram (@mnijungkook)
Por Redacción EC

El cantante surcoreano Jungkook (Jeon Jung-kook), integrante de BTS, publicó en su cuenta de Instagram diversas fotos de su recorrido por la ciudad de Santiago, en la previa de sus tres conciertos programados en el Estadio Nacional.

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