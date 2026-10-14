El cantante surcoreano Jungkook (Jeon Jung-kook), integrante de BTS, publicó en su cuenta de Instagram diversas fotos de su recorrido por la ciudad de Santiago, en la previa de sus tres conciertos programados en el Estadio Nacional.

Y es que, el artista de 29 años mostró imágenes de su estadía en la capital chilena, entre las que destacan tomas del atardecer desde su hotel y vistas de locales comerciales como Route 66 y la Confitería Torres, en la comuna de Las Condes.

La visita al histórico restaurante captó la atención de sus seguidores, dado que la Confitería Torres fue fundada en 1879 y es reconocida como el recinto gastronómico más antiguo de Chile en funcionamiento.

El establecimiento, que se trasladó en 1904 al Palacio Íñiguez en la Alameda, cuenta con casi 150 años de historia y es un punto tradicional de la cultura y la gastronomía nacional.

La agrupación musical se presenta este miércoles 14 de octubre en el coliseo de Ñuñoa, como también se conoce al estadio, para luego tomar un descanso y completar sus shows el viernes y el sábado, marcando su retorno a los escenarios chilenos tras nueve años de ausencia.

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