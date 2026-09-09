El actor peruano Junior Silva confirmó la muerte de su mascota Bronco a las 6:03 a. m. del martes 8 de septiembre de 2026, tras permanecer en un periodo de cuidado intensivo por complicaciones en su salud.

El artista dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde dedicó un extenso mensaje de despedida al perro que lo acompañó durante 14 años, ocho meses y 19 días, concluyendo su dedicatoria con la frase “hasta que nos volvamos a encontrar”.

En el texto, el intérprete describió el deceso del animal señalando que “a las 6:03 a. m. mi hijo se sacó el pañalito, comenzó a tener fuerza en las patitas y le dejó de doler el cuerpo” , añadiendo que imagina a su mascota reencontrándose con su otro canino, Leonardo.

Días previos al fallecimiento, el comunicador había informado a sus seguidores sobre la disminución en la ingesta de alimento y agua por parte del can, pidiendo palabras de aliento para evitar el sufrimiento del animal.

“Son días muy difíciles, de tomar decisiones duras, pero menos egoístas. Sé que quedan pocos días, pero prefiero no llamarlos ‘los últimos’, sino ‘los días más especiales’”, contó hace unos días.

Ya este martes, Silva cerró su despedida manifestando el afecto hacia su mascota. “Aunque el corazón lo tengo destrozado, me aferraré a eso”, escribió el actor, quien aseguró que recordará a su compañero canino en el futuro.

“Hoy te lloro y mañana también. Gracias por esta aventura de 14 años, ocho meses y 19 días, mi amor. Me hiciste muy feliz. Te voy a recordar y querer siempre mijito bello. Hasta que nos volvamos a encontrar”, añadió.

Tras la publicación, diversas figuras del espectáculo expresaron su respaldo al actor. Entre ellas figuró su excompañero de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Andrés Wiese, quien lo calificó como “un ejemplo de amor, fortaleza y compromiso”. Se sumaron Daniela Darcourt, Natalia Salas, Guadalupe Farfán, Katia Palma, entre otros.

Durante los últimos años, el actor compartió en sus redes sociales el paulatino deterioro en la salud de Bronco, admitiendo que no estaba listo para su partida. Ante la muerte del can, Silva informó que sus restos serán transformados en compost para cultivar una planta conmemorativa.

Junior Silva convertirá los restos de Bronco en compost para cultivar una planta en homenaje a su mascota | Foto: Instagram

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