Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el actor peruano confirmó la muerte de Bronco | Foto: Instagram (@juniorsilvaof) / Composición EC
Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el actor peruano confirmó la muerte de Bronco | Foto: Instagram (@juniorsilvaof) / Composición EC
Por Redacción EC

El actor peruano Junior Silva confirmó la muerte de su mascota Bronco a las 6:03 a. m. del martes 8 de septiembre de 2026, tras permanecer en un periodo de cuidado intensivo por complicaciones en su salud.

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