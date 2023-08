Junior Silva brindó una entrevista al ‘Flaco Granda’ y se pronunció por primera vez sobre la denuncia que le hizo su excompañera Mayra Couto al actor Andrés Wiese por supuestamente haberla acosado durante las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y haberle hecho bullying. Y es que al popular ‘Pollo gordo’ no le consta que haya existido algún acoso.

“Ese día había muchas personas grabando. Si pasó algo, que no me consta, y donde todos se enteran de todo con las cámaras prendidas, alguien se hubiera dado cuenta. Estaban los extras, los Gonzales, los Maldini, el padre. Si alguien se hubiera dado cuenta, la gente hubiera saltado o algún extra se hubiera ganado con eso”, mencionó.

También lamentó la acusación que hizo Mayra Couto en contra de Wiese, pues indicó que una denuncia sin pruebas mancha la imagen de cualquier persona.

“Los rumores de una serie tan vista se difunden en cinco minutos, el Perú ya lo hubiera sabido. Me causó mucho asombro y extrañeza, me pregunté: ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Pero yo no puedo juzgar por medidas que tomen otras personas. Ya como comunicador, tienes que tener las pruebas para acusar de una cosa tan delicada. Yo lo llamé (a Andrés), ya pasaron cosas, el tiempo suficiente y ya se aclaró judicialmente. Qué pena haber llegado a esas instancias para comprobar algo que fue cierto o no”, agregó.