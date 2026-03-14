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Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania) | Foto: EFE
Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania) | Foto: EFE
Por Redacción EC

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y XXI, falleció este sábado a los 96 años.

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