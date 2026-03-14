El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y XXI, falleció este sábado a los 96 años.

La noticia fue confirmada a la agencia EFE por su editorial en Alemania, Suhrkamp, tras el anuncio inicial de la familia.

“Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa”, señalaron fuentes de la editorial.

Según reportó la ARD (televisión pública alemana), el deceso se produjo en la localidad de Starnberg, al sur de Alemania, donde residía el pensador.

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