Jussie Smollett pagó 3.500 dólares para montar ataque homófobo en su contra

El actor Jussie Smollett montó un ataque racista y homófobo porque estaba molesto por su salario y quería promover su carrera, dijo el jueves el superintendente de la policía de Chicago.



Antes del ataque, el integrante de la serie de televisión "Empire" envió también una carta amenazadora en su contra al estudio de Fox en Chicago donde se graba la producción, dijo el superintendente Eddie Johnson.

Smollett se entregó a las autoridades y fue arrestado la mañana del jueves para enfrentar acusaciones por presentar una denuncia falsa cuando le dijo a las autoridades que fue agredido en Chicago por dos hombres que le profirieron insultos racistas y homófobos, además de colocarle una soga al cuello, dijo la policía.

"Se aprovechó del dolor y la furia del racismo para promover su carrera", dijo Johnson a reporteros en una conferencia de prensa.

"Este ardid publicitario es una herida que Chicago no se buscó y definitivamente no se merecía", agregó.

Los rumores sobre la versión de Smollett comenzaron con reportes que señalaban que no había cooperado plenamente con la policía tras denunciar que fue atacado. Después los detectives, en una ciudad plagada de cámaras de vigilancia, no pudieron encontrar el video de la golpiza. Mas adelante dos hermanos fueron detenidos para prestar declaración, pero quedaron libres a los dos días y la policía explicó que ya no eran sospechosos del presunto delito.

Johnson dijo que Smollett pagó a los hermanos 3.500 dólares para montar el ataque.

Luego de tres semanas de crecientes sospechas, Smollett fue acusado el miércoles de desorden público agravado, un delito que podría suponer una pena de hasta tres años de cárcel y obligaría al actor, que es afroamericano y homosexual, a pagar los costos de la investigación de la denuncia que presentó el 29 de enero por la paliza.

En menos de un mes, el actor de 36 años ha pasado de ser la víctima de un crimen de intolerancia a estar acusado de inventarse el episodio.

Los hermanos no son considerados sospechosos. Johnson dijo que usaron guantes durante el ataque y "lo golpearon un poco". Dijo que los rasguños y moretones que Smollett tenía en el rostro "fueron autoinfligidos".

En un comunicado el miércoles los abogados Todd Pugh y Victor Henderson dijeron que Smollett "disfruta de la presunción de inocencia, especialmente cuando ha habido una investigación como esta donde la información, verdadera y falsa, ha sido filtrada repetidamente".

Smollett, quien interpreta a un personaje gay en la exitosa serie de Fox "Empire", dijo que fue cuando caminaba hacia su casa desde una tienda de emparedados Subway en el centro de Chicago. Señaló que los hombres enmascarados lo golpearon, le profirieron insultos racistas y homófobos y le gritaron "Este es un país MAGA” — una aparente referencia al eslogan de campaña del presidente Donald Trump, "Make America Great Again" — antes de ponerle una soga al cuello y escapar.

(Fuente: AP)