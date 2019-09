Justin Bieber es criticado por halagos a su esposa Hailey Baldwin en Instagram

Justin Bieber compartió una fotografía de su esposa, Hailey Baldwin, donde aparecía sin maquillaje. Ella estaba sentada en una silla con la cara lavada, y el cantante canadiense resaltó la belleza que tiene sin estar "arreglada".

Su esposa no perdió el tiempo y le contestó: "Haciendo sonrojar a una chica por aquí". Pero las muestras de amor no caen del todo bien para los seguidores del cantante. "No necesitas hacer esto. Si tú realmente la amas, solo vivan y disfruten sin tener que presumir o parecer a otra que 'están enamorados'", se lee en uno de los comentarios.

El intérprete de "What Do You Mean?" no esperó para responder a sus detractores. "Honrar a tu esposa públicamente es actualmente una cosa tan respetuosa que hacer. No solo es tranquilizador para ella, sino que también es una forma de darle a la gente algo que esperar", se lee en la primera parte de la respuesta del canadiense.

"No estoy forzando a nadie, tú me sigues... Esa es mi vida. Deja de seguirme si no te gusta lo que publico", siguió el cantante.

Finalmente, afirmó que la mayoría de esposos deben elogiar a su esposa. "Nuestras mejores mitades merecen el cariño, así que ¿por qué no dárselo tanto en público como en privado?", señaló.

Como se recuerda, la pareja se casó el año pasado por la ley y hace poco se dio a conocer que se casarán por la iglesia este mes en California del Norte.