Justin Bieber estaría recibiendo tratamiento contra la depresión

Justin Bieber está decidido a enfrentar los problemas relacionados con su salud mental y así lo confirmaron diversos medios estadounidenses.

El músico de 24 años estaría recibiendo un tratamiento para luchar contra la depresión que lo aqueja desde hace algunos años.



"Justin está bien. Está enfocado y comprometido en recibir ayuda. Hailey es muy comprensiva. Justin es muy franco acerca de que Hailey no hace nada excepto ayudarlo. Se sentiría muy perdido sin ella y está muy agradecido. Los dos están muy enfocados en tener un matrimonio feliz", publicó la revista "People" sobre el cantante y su reciente boda con la modelo Hailey Baldwin.



Aunque la pareja contrajo matrimonio civil a fines del 2018, ambos habrían planeado su enlace religioso para este mes. Sin embargo, este se habría pospuesto debido a la salud del intérprete. El medio agregó: "La pareja estaba planeando una boda religiosa con amigos y familiares como invitados, pero, por ahora, la prioridad de la pareja es el bienestar del cantante".



LUCHA CONSTANTE

Aunque Bieber decidió alejarse de los flashes de las cámaras a finales del 2017 –cuando canceló los conciertos de su última gira Purpose Tour–, fue recién este año que él se sinceró sobre sus batallas emocionales.

En una reciente entrevista con la revista "Vogue" –portada que protagonizó junto a su esposa– él expresó: "Me deprimí mucho en la gira. No he hablado de esto y todavía estoy procesando tantas cosas que no he podido expresar. Me sentí solo. Necesitaba algo de tiempo".



En la misma publicación, la estrella canadiense reconoció que tuvo un "problema legítimo con el sexo".



"Llegué a un punto de mi vida en el que me sentía como el mejor del mundo. La gente me ama. Las drogas pusieron una especie de pantalla entre mí y lo que estaba haciendo. Estaba en un lugar bastante oscuro. Hubo momentos en los que mi equipo de seguridad llegaba por la noche para controlar mi pulso y ver si aún respiraba. Me encontré haciendo cosas de las que estaba tan avergonzado, estaba siendo superpromiscuo. Creo que llegué a usar Xanax porque me sentía tan avergonzado", lamentó.