Justin Bieber y Hailey Baldwin: 10 fotografías que confirman el amor del joven matrimonio

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en secreto el 13 de setiembre del 2018. Distintos portales norteamericanos hicieron pública la noticia y la pareja lo confirmó en sus redes sociales. Baldwin cambió el nombre de su perfil de Instagram por el de Hailey Rhode Bieber tras la boda.

Hailey Baldwin viene mostrando todo su amor por el ídolo juvenil en distintas publicaciones en Instagram. Como se recuerda, Justin Bieber pasó por un cuadro de depresión muy fuerte y la modelo fue pieza clave para su recuperación.

"Eres un hombre increíble, me haces un mejor ser humano, me haces más feliz de lo que nunca he sido. Increíblemente orgullosa de quién eres y en quién te estás convirtiendo ... Te quiero más cada día", escribió Hailey Baldwin en una última publicación en su red social.

Por su parte, Justin Bieber decidió enviar distintos mensajes a sus seguidores. "Oren por mí", fue un mensaje que dejó el canadiense en su cuenta de Instagram para pedir ayuda a sus fanáticos en el mundo.

Justin Bieber y Hailey Baldwin han mostrado gran fortaleza en los tiempos más complicados y han salido adelante a pesar de todos los problemas vividos.

El cantante publicó el tema 'I Don't Care' junto con Ed Sheeran. La nueva canción significó el regreso de Justin Bieber a la música después de varios años sin ninguna producción.

Hailey Baldwin muestra su apoyo a Justin Bieber en distintas publicaciones en Instagram. La modelo de 22 años publicó hace poco una fotografía donde aparece abrazada junto a su esposo. La publicación tuvo un total de dos millones de likes por parte de sus fanáticos en el mundo.

Justin Bieber también anunció que se encuentra dando un nuevo rumbo a su vida. El cantante incursionará en el negocio de productos de belleza. El esposo de Hailey Baldwin ahora será imagen de desodorantes naturales Schmidt y, además, tendrá su propio producto.