Boda religiosa de Justin Bieber y Hailey Baldwin sería en septiembre

A casi un año de su boda secreta en Nueva York, Justin Bieber y Hailey Baldwin quieren ahora unir sus vidas en una ceremonia religiosa, pero han postergado la fecha en cuatro oportunidades.

Aún así, los artistas han decidido darse unas vacaciones y hace tres días publicaron la misma fotografía en sus redes sociales afirmando su viaje. Horas más tarde, la modelo subió una foto en un lugar paradisíaco, con un bikini y un lemur en el hombro. En las imágenes se ve también que el cantante de pop alimenta al animal silvestre.

Según la revista "Hola", la pareja ya tendría todo preparado para llegar al altar el 13 setiembre tal como lo soñaron, pues ambos se confiesan grandes creyentes católicos. Por su lado, TMZ afirmó que la boda se realizará el 13 de septiembre en una "doble celebración" por el primer aniversario desde su unión civil, la cual fue muy pequeña y no tuvo el baile de gala correspondiente.

Por el momento, no se conoce a dónde ha viajado la joven pareja, aunque se se cree que no han salido de Estados Unidos. Si bien el cantante no se encuentra produciendo un nuevo disco, ha incursionado en el mundo de la moda con su marca Drew.

Cabe recordar que Justin Bieber y Hailey Baldwin han sido mejores amigos desde que eran adolescentes y anunciaron su noviazgo tres meses antes de casarse.