Justin Bieber y Hailey Baldwin: ¿qué pasó con la boda del cantante y la modelo?

Justin Bieber y Hailey Baldwin sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que se habían casado en secreto en setiembre de 2018. La pareja se comprometió el 7 de julio de 2018, unos días después de confirmar su relación. Esta historia de amor comenzó muchos años atrás, cuando aún eran unos adolescentes y ni siquiera se imaginaron que en algún momento serian esposos y pensarían en organizar su boda religiosa.

La modelo conoció al cantante gracias a su padre, el actor Stephen Baldwin. Él los presentó en el backstage del programa "The Today Show" y nunca imaginaron que desde ese momento iban a ser muy cercanos y estarían presentes en cada momento de sus vidas como amigos y pareja.



Luego del matrimonio civil, la pareja comenzó a organizar la boda religiosa ya que querían una gran fiesta para invitar a todos sus amigos y familiares para compartir la felicidad de ambos, pero los planes cambiaron por los problemas mentales de Justin Bieber y han tenido que suspender todo.



¿QUÉ PASÓ CON LABODA DE JUSTIN BIEBER Y HAILEY BALDWIN?

Justin Bieber y Hailey Baldwin habían planeado casarse religiosamente en febrero pasado, ya casi todo estaba listo, pero todo cambió de rumbo cuando el cantante informó que tenía problemas y necesitaba seguir un tratamiento por su estabilidad emocional y salud mental.



Una fuente cercana a la pareja le aseguró a la revista People que la intención de celebrar el matrimonio sigue en pie, pero que la salud mental de Justin retrasó un poco los planes. “Hailey continúa apoyándolo, en algún momento tendrán una boda, pero será cuándo estén listos, ya que lo más importante es la salud del cantante“, reveló la fuente.



“Parece ser que el tratamiento que está haciendo lo está ayudando mucho. Ha cambiado la forma en la que él piensa”, comentó el amigo cercano de las estrellas. “Está más enfocado en vivir el día a día, porque cuándo comienza a pensar en el futuro es cuándo se sobrepasa y se siente presionado”, agregó.



¿QUÉ PASÓ CON JUSTIN BIEBER?

Justin Bieber decidió empezar un tratamiento contra la depresión en febrero y cada día que pasa comparte con sus seguidores sus vivencias a través de las redes sociales. “Vengo luchando mucho. Últimamente me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias“, anunció públicamente.

Debido a la depresión, el cantante decidió parar un tiempo con su carrera, ya que no se sentía contento con su trabajo y además, pensó que era injusto para sus seguidores tener que presentar un show de mediana calidad.



“Si pagan dinero deben poder disfrutar de un concierto animado, enérgico y divertido. Y yo no era emocionalmente capaz de poder entregarles eso al final de la gira. He estado buscando, intentando a prueba y error, como hace la mayoría. Ahora estoy enfocado en recuperarme y solucionar algunos de mis problemas más arraigados, como muchos de ustedes, para no desmoronarse“, expresó el artistas en las redes sociales.



Luego de un tiempo en tratamiento, el artista está de regresó y ha presentado su nueva colaboración al lado de Ed Sheeran y actualmente el video "I don´t care" ya cuenta con más de 75 millones de reproducciones en YouTube.



Pero no hemos tenido noticias de la próximo matrimonio religioso entre Hailey Baldwin y Justin Bieber