Justin Bieber y Hailey Baldwin retrasan su boda por la salud mental del artista 

El intérprete de “What Do You Mean”, Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin, contrajeron matrimonio civil en setiembre y hasta el momento, no han celebrado una boda religiosa.

Si bien la pareja tiene planeado realizar una gran celebración con familiares y amigos, de acuerdo a sus creencias religiosas, esta no se llevará a cabo tan pronto como los fanáticos de Justin Bieber y Hailey Baldwin quisieran.

Esto se debe a que según reveló una fuente a People, Justin Bieber y Hailey Baldwin están priorizando la salud mental del cantante.

“Hailey sigue apoyándolo. Todavía se casarán, pero cuando sientan que están listos […] Lo más importante para ellos es que Justin esté mentalmente estable”, explicó la fuente.

Asimismo, el informante reveló que Justin Bieber ha mejorado notablemente y está motivado con su nueva música: “Parece que su tratamiento lo ha ayudado mucho, ha cambiado la forma en la que piensa […] está enfocado en tomarse día a día las cosas por lo que siente menos presión”.

Como se recuerda, Justin Bieber anunció que inició su tratamiento contra la depresión en febrero, y desde entonces, él ha mantenido a sus fans al tanto de sus progresos.

Justin Bieber recientemente ha lanzado una canción con Ed Sheeran y ha compartido fotografías en un estudio con su esposa, Hailey Baldwin, quien ha sido su soporte en todo momento.