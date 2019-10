Fue hace más de un año que Selena Gomez y Justin Bieber dieron por terminada su relación sentimental. Pasaron unos meses y el cantante canadiense inició una relación con Hailey Baldwin, su ahora esposa.

Selena Gomez tuvo que lidiar con todos esos sentimientos y ahora los plasma en su nuevas canciones: “Love You to Lose Me” y " Look at Her Now".

La cantante conversó con el programa “On Air With Ryan Seacrest” sobre sus nuevas piezas musicales. Ryan Seacrest, conductor del espacio, preguntó a Selena por qué esperó tanto tiempo para lanzar sus canciones.

“Más que nada, creo que siento una sensación de alivio, ¿sabes? Han pasado cuatro años desde que he estado trabajando en este álbum, y en realidad es el momento perfecto porque iba a lanzarlo hace dos años, y ninguna de las palabras que estoy hablando habría existido. Entonces, tomar un momento para sentir realmente los sentimientos por los que he pasado, es simplemente, no sé, estoy tan agradecida de que haya salido. También es extraño porque escribí esta canción hace un año, y es como si me sintiera completamente diferente de cuando lo escribí. … Es una sensación muy interesante", indicó la cantante de 27 años.

“También es más hermoso para mí porque sé exactamente dónde estaba cuando lo escribí y cómo me sentí”, señala.

En cuanto al verso que hace referencia a que Justin Bieber “la reemplazó en dos meses”, Selena dijo que ver a un exnovio mudarse tan fácilmente es más doloroso que la ruptura.

Selena también contó que ahora su vida en diferente y está feliz."¡Pero ahora es divertido! ¡Me gusta, estoy sonriendo! Es tan grande. … Es todo, desde feliz y emocional hasta simplemente darse cuenta y sentirse frustrado. Solo quería validar todos esos sentimientos porque eran realmente reales para mí", cuenta.

“Estoy realmente agradecida también porque lo he experimentado un millón de veces antes, y esa es la parte desafortunada de lo que hago. Todo es muy real para mí, y estoy seguro de que es solo entretenimiento para otras personas; pero creo que me había vuelto insensible y sería estúpido de mi parte si no reconociera lo que sentí porque sería inauténtico y eso es todo lo que pretendo ser y hacer. Creo que es por eso por lo que he esperado tanto tiempo para expresar lo que he sentido. Siempre voy a ser honesta con la gente. En realidad, fue algo positivo que pude experimentar que fue tan hermoso y feo como lo fue. Creo que es hermoso haber podido convertir esto en un nuevo capítulo", reveló.