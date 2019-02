Justin Bieber y Selena Gomez: ¿por qué su historia de amor llegó a su fin?

La relación de Selena Gomez y Justin Bieber siempre fue muy complicada e intermitente durante seis años y pese a muchos intentos y a la esperanza de sus fans de verlos juntos hasta el fin de sus días, llegó a su fin con el compromiso del canadiense con la modelo Hailey Baldwin.

Dos meses después de anunciar que contraerían matrimonio, la pareja decidió casarse en una ceremonia privada en septiembre del 2018. Sin embargo, para la modelo estadounidense de 22 años, su matrimonio con el cantante canadiense es algo serio y, de hecho, lo considera como algo “aterrador”.

Pero hay algo que aún no superan los fans de Selena Gomez y Justin Bieber: el fin de su relación, y en esta nota te contaremos la razón del fin de la relación de esta pareja.

¿Qué pasó con la relación de Selena Gomez y Justin Bieber?

La historia de Justin y Selena comenzó cuando apenas eran niños, sin embargo, no fue hasta 2011 que por primera vez hicieron oficial su relación. Se les vio en varios eventos en público como la fiesta de los premios Oscar y en múltiples ocasiones, Bieber tuvo detalles muy románticos, como cerrar un restaurante y llenarlo de velas sólo para Selena.

Su primera separación se dio a finales de 2012, poco tiempo después se reconciliaron, pero en 2013 terminaron una vez más. En 2014, los fans pensaron que todo estaba perdido, pues el cantante comenzó a tener conductas rebeldes y llegó a dar a la cárcel por conducir en estado de ebriedad con una de las chicas con las que se involucró sentimentalmente.

Sin embargo, la esperanza regresó una vez más, pues a finales de 2014 se reconciliaron y la cantante dio a conocer el tema "The Heart Wants what It Wants", que habla de su noviazgo con el intérprete.

En 2015, Bieber también confesó haber escrito varias canciones para Selena, aunque ese año cada uno tomó su propio camino; Selena empezó una relación con The Weeknd y a Justin se le relacionó con varias parejas, entre ellas su actual prometida Hailey Baldwin.

En noviembre de 2017, los rumores sobre una nueva reconciliación dieron nuevas esperanzas a los fans, pues de acuerdo con The Sun, la ex pareja mantuvo contacto a través de mensajes cuando la cantante estuvo hospitalizada debido al trasplante de riñón que recibió, e incluso Justin le envió flores durante su recuperación.

A raíz de esto, su romance resurgió hasta principios del 2018. Y hasta ese momento, todo pintaba bien para la pareja, que incluso asistió a la boda del papá de Justin.

¿Por qué acabó la relación?

En su momento, diversos medios informaron que Selena Gomez y Justin Bieber terminaron su relación principalmente por la madre de la cantante y su desaprobación hacia el canadiense. La familia de Justin amaba a Selena, pero la familia de Selena no aceptó de nuevo al cantante, ya que le había hecho mucho daño a Selena.



Otro de los factores que contribuyó a que la pareja le haya puesto fin a su relación es que el intérprete de “Sorry” demostró que solo se preocupaba por él y nadie más. Esto llevó a que la exestrella de Disney se aleje de él inmediatamente.



Finalmente todo llegó a su fin cuando Justin le propuso matrimonio a Hailey Baldwin en Bahamas y todo terminó en matrimonio en setiembre de 2018.