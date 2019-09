Liam Payne respalda a Justin Bieber y critica a los medios de comunicación

Justin Bieber se robó la atención de todos tras publicar en Instagram un extenso mensaje donde confesó que consumió drogas desde los 19 años. Como era de esperarse, la noticia dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, a Liam Payne, la exestrella de One Direction, no le agradó el tratamiento que le dieron algunos medios de comunicación a las recientes revelaciones del intérprete de “Baby”.

Liam compartió una captura de una publicación que hizo un medio, en la que se lee el siguiente titular: "Justin Bieber admite el uso excesivo de drogas y sus problemas con la fama en una publicación sincera".

“¿Entonces esto es lo que los medios de comunicación mundiales toman después de todo lo que dijo? ¿Alguien puede ver el problema aquí? Justin Bieber, creo que lo que hiciste ayer fue increíblemente valiente y mereces un poco más de respeto”, fue la leyenda con la que acompañó el post en Instagram.

Su publicación generó diversas reacciones. Hubo quienes apoyaron su postura y también quienes se mostraron en contra de que el cantante británico defienda al artista canadiense.

“¿Supongo que te estás olvidando de que ha sido extremadamente abusivo y tóxico no solo para los socios sino también para sus fanáticos?”, “Liam Payne, te adoro con todo lo que tengo, pero no puedes pasar por alto todas sus acciones equivocadas y, en cambio, pedirle a tu audiencia (¡en su mayoría chicas adolescentes!) Que lo respeten”, “Liam, te amo, pero no creo que este tonto merezca ningún respeto”, dijeron algunos de sus fans.