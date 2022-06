El cantante canadiense Justin Bieber preocupó a sus seguidores al anunciar que tiene la mitad del rostro paralizado debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunt. Mediante sus redes sociales dio a conocer la noticia con un video donde muestra que tan complicado es su caso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Sorry” publicó un video en el que muestra cómo la parálisis ha afectado la mitad de su rostro, motivo por el cual tomó la decisión de suspender sus actividades y conciertos que tenía programado a corto plazo.

Hace un par de días, Justin canceló tres shows en Canadá bajo la justificación de “recomendaciones médicas”, pero ahora confirmó que el asunto es “bastante serio”, por lo que se alejará de los escenarios para recuperarse al 100%.

“Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es de este virus que ataca los nervios de mi oído y mi cara, y hace que mi cara tenga una parálisis”, se le oye decir al cantante en su video, quien intenta hacer gestos con su rostro, pero no tiene éxito.

A medida que el cantante intentaba gesticulaba, se podía notar que la mitad de su rostro no respondía como esperaba. “Como pueden ver este ojo no está guiñando, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta parte de la nariz no se mueve”.

En otro momento del video, Bieber agradeció la paciencia de sus seguidores, les pidió comprensión, y reveló que estará concentrado en descansar, relajarse y “volver al 100%” a la música. “Confío en Dios y en que esto es todo por una razón. No estoy seguro de cuál es ahora, pero mientras voy a descansar”, precisó.

Como se sabe, el síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus causante de la varicela (varicela-zóster), y puede causar parálisis facial como pérdida de audición. Es un brote de herpes que puede estar acompañado de un zarpullido. En las personas con este síndrome, se cree que este virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, lo cual lleva a que se presente irritación e hinchazón del nervio.

VIDEO RECOMENDADO Tráiler de la temporada 3 de “¿Quién mató a Sara?”, serie de Netflix creada por José Ignacio Valenzuela y protagonizada por Manolo Cardona.