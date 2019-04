Justin Bieber y Selena Gomez: ¿cómo se conocieron? La historia de amor que no fue al final

Justin Bieber y Selena Gomez han sido la pareja más mediática de su momento. Ellos tuvieron una historia de amor muy larga que ha tenido altibajos, pero finalmente no tuvo un final feliz, cosa que hizo sufrir mucho a sus seguidores que hasta el momento tienen la esperanza que retomen su romance.

A través de redes sociales, los haters no dudaron en reclamarle al cantante canadiense por su matrimonio con Hailey Baldwin, además de acusarlo de haberse casado con la modelo solo para olvidar a Selena Gomez.

Son muchas las situaciones que se han dado alrededor de estos tres personajes, así que demos un vistazo a la relación y la situación actual de Justin Bieber y Selena Gomez.

¿Cómo se conocieron Justin Bieber y Selena Gomez

Ellos se conocieron en el 2009 y a finales de ese año, Justin Bieber acompañó a su amiga y compañera de teatro Selena Gomez a su éxito "One Less Lonely Girl" durante el Rockin 'Eve de Año Nuevo de Dick Clark en Aria Resort & Casino en Las Vegas.

Justin Bieber y Selena Gomez juntos el 31 de diciembre de 2009. (Foto: AFP) Justin Bieber y Selena Gomez juntos el 31 de diciembre de 2009. (Foto: AFP)

Hasta ese momento, ellos eran buenos amigos. En marzo del 2010, el cantante y Gomez posaron juntos en el backstage de la 23 edición anual de los premios Kids Choice. Es pequeño. Es como mi hermano pequeño", le dijo Gómez a Ellen DeGeneres en marzo de 2011 cuando le preguntaron si estaba saliendo con Bieber.



No fue hasta el 27 de febrero de 2011 que Justin Bieber y Selena Gomez hicieron su debut como pareja en la fiesta de Vanity Fair y sorprendieron a todos, ya que ambos fueron vestidos con trajes de Dolce & Gabbana y esto confirmaba que estaban juntos.



Justin Bieber y Selena Gomez confirmaron su relación en 2011. (Foto: AFP) Justin Bieber y Selena Gomez confirmaron su relación en 2011. (Foto: AFP)

Su paso por los Billboard Music Awards 2011 dejó más que claro de los cantantes eran enamorados y estaban viviendo una hermosa historia de amor.



Su primera separación ocurrió a finales de 2012, aunque poco tiempo después se reconciliaron para terminar una vez más en 2013, y cuando llegó el siguiente año, los fans pensaron que todo estaba perdido, debido a que el cantante comenzó a tener conductas rebeldes. Justin incluso terminó en la cárcel por conducir en estado de ebriedad cuando salía con una de las chicas con las que se involucró sentimentalmente.

No obstante, la esperanza se encendió una vez más a finales de 2014. Los cantantes se reconciliaron y Selena lanzó el tema "The Heart Wants what It Wants", que habla de su noviazgo con el intérprete.

En 2015, Bieber también confesó haber escrito varias canciones para Selena, aunque ese año cada uno siguió su propio camino una vez más. Gomez empezó una relación con The Weeknd y a Justin se le relacionó con varias parejas, entre ellas su actual esposa, Hailey Baldwin.

En noviembre de 2017, los rumores sobre una nueva reconciliación dieron nuevas esperanzas a los fans, pues de acuerdo con The Sun, la ex pareja mantuvo contacto a través de mensajes cuando la cantante estuvo hospitalizada debido al trasplante de riñón que recibió, e incluso Justin le envió flores durante su recuperación.



A raíz de esto, su romance resurgió hasta principios del 2018. Y hasta ese momento, todo pintaba bien para la pareja, que incluso asistió a la boda del papá de Justin.



En 2018, ellos retomaron la relación y parecía que tendría un final feliz, pero se acabo una vez más y definitivamente. (Foto: Glamour Mexico) En 2018, ellos retomaron la relación y parecía que tendría un final feliz, pero se acabo una vez más y definitivamente. (Foto: Glamour Mexico)

¿Por qué acabó la relación?

En su momento, diversos medios informaron que Selena Gomez y Justin Bieber terminaron su relación principalmente por la madre de la cantante y su desaprobación hacia el canadiense. La familia de Justin amaba a Selena, pero la familia de Gomez no aceptó de nuevo al cantante, ya que le había hecho mucho daño a la cantante.



Otro de los factores que contribuyó a que la pareja le haya puesto fin a su relación es que el intérprete de “Sorry” demostró que solo se preocupaba por él y nadie más. Esto llevó a que la exestrella de Disney se aleje de él inmediatamente.



Finalmente todo llegó a su fin cuando Justin le propuso matrimonio a Hailey Baldwin en Bahamas y todo terminó en matrimonio en setiembre de 2018.