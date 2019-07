Justin Bieber y Selena Gómez: la verdad detrás de 'las traiciones' del cantante

La disputa pública de Taylor Swift y Scooter Braun ha traído cola. Más allá del plano musical, el reclamo de la artista ventiló una serie de malas relaciones entre conocidas personalidades del espectáculo y volvió a poner en discusión las supuestas infidelidades de Justin Bieber a Selena Gómez que distanciaron para siempre a la intérprete de "Bad Blood" del canadiense.

Y es que cuando el ex niño prodigio del pop salió en defensa de su manager por la compra de la disquera que posee los 6 primeros discos de Taylor Swift, la rubia empezó a destacar en sus redes sociales los mensajes de algunos fans que recordaban las traiciones de Bieber a Gómez.

Una usuaria de Twitter aprovechó este hecho para crear un hilo en el recopilaba todas aquellas supuestas infidelidades y malos tratos de Justin con la leal Selena.

Este es el hilo original, publicado en portugués por la usuaria @crisayonara:

as traições do justin com a selena a thread; — cris dias (@crisayonara) 2 de julio de 2019

A continuación contrastamos lo dicho en esta publicación viral con los reportes que hizo la prensa en su momento.

1. EL INICIO DEL ROMANCE

​Efectivamente, como indica el hilo, la primera aparición pública de Jelena como una pareja fue en febrero de 2011, en la fiesta "Vanity Fair" que se realiza tradicionalmente después de la entrega de los Oscar. Sin embargo, su historia se remonta mucho tiempo atrás.

Fue en 2009 que los entonces adolescentes se conocieron. La propia Selena Gómez lo contó en 2011, cuando todavía se negaba a hacer 'oficial' su historia de amor. En el show de David Letterman, la cantante dijo que el encuentro entre ambos fue propiciado por Scooter Braun, el manager de Bieber, quien llamó a Mandy Teefey, la representante de Gómez.

Selena Gómez y Justin Bieber en su primera aparición pública como pareja. (Foto: Reuters)

2. EL FACTOR TAYLOR SWIFT

En esta etapa de la relación de Bieber y Gómez, había un personaje muy presente: Taylor Swift, una de las mejores amigas de Selena y una suerte de 'mentora' para Justin en algún momento. La rubia invitó al entonces adolescente artista al tramo británico de su gira "Fearless" en el Reino Unido. Gracias a este respaldo, Bieber se presenta por primera vez en el Wembley Stadium.

Para el recuerdo de esos primeros años de amistad ha quedado un video del canadiense comentando el accidente que sufrió durante un show junto a su famosa colega:

Ahora, ¿es cierto que Taylor Swift se distanció de Justin Bieber por la forma en la que trataba a Selena Gómez? Ella nunca se ha referido puntualmente al hecho, pero su relación sufre un quiebre dramático en 2016, año en el que 'Jelena' ya era famoso por su inestabilidad.

Una de las últimas muestras de buena onda entre ambos es un video que subió el canadiense a Instagram en el que se le ve cantando "Teardrops On My Guitar" en el automóvil mientras se pregunta si el "Drew" del que habla en la letra es él, "Justin Drew Bieber".

Eso sí, la reciente pelea de Taylor Swift con Scooter Braun permitió una sutil mención a las 'infidelidades' de Bieber. La rubia le dio 'like' al comentario de una fan que decía lo siguiente: "'¿No han podido conversar sobre sus diferencias?' Engañaste a su mejor amiga y luego respaldas públicamente al hombre que la humilló por venganza, ¿acaso esperas que te invite a tomar el té?".

Mensaje sobre infidelidades de Justin Bieber con el 'like' de Taylor Swift. (Fuente: Tumblr)

3. EMPEZARON LOS PROBLEMAS

Pero lo que ha motivado la viralización del 'hilo' de Justin y Selena es la larga lista de jóvenes con las que el artista ha sido relacionado durante sus 'idas y venidas' con Gómez. La participación del canadiense en el desfile de "Victoria's Secret" del 2012 es expuesta como un momento clave para el primer quiebre de la pareja. Pues a partir de esa fecha, Bieber empieza a ser vinculado con Barbara Palvin y, luego, Miranda Kerr.

Si bien es cierto que Selena publicó en su momento mensajes que hacían alusión a un 'affaire' entre Palvin y Bieber, la modelo descartó haber tenido una relación con el cantante y haber sido 'responsable' de su primera ruptura con Gómez.

"¿Sabes cómo empezó todo el drama? Selena retuiteó una foto en la que aparecíamos Justin, Lil' Twist y yo y añadió tres puntos suspensivos, como queriendo decir que estaba molesta. A mí no me importa hablar de ello porque sé que no es nada. Tenía muchas ganas de conocer a Justin. Había visto su película y había pensado: 'Es un chico estupendo, quiero conocerle'. Y cuando participé en el desfile de Victoria's Secret nos conocimos, por supuesto que charlamos y también nos tomamos esa foto juntos", contó en su momento la modelo al portal Celebuzz.

Sobre una salida posterior en la que fueron captados yendo a una función de "El rey león" en Broadway también fue tajante.

"Era la primera vez que mi hermana estaba en Nueva York y teníamos muchas ganas de ir a Broadway, pero no quedaban entradas. Y casualmente le conté a Justin: 'Mi hermana está aquí pero está muy triste, porque no podemos ir a Broadway, no quedan entradas'. Y él me dijo: 'Bueno, yo te puedo conseguir algo'. Y al final fuimos seis de sus amigos, mi hermana, mi agente y yo. Por lo que no somos nada más que amigos. Ni siquiera salimos de fiesta, eso es lo más gracioso".

Barbara Palvin contó que ser vinculada a Justin Bieber le trajo problemas con el novio que tenía en ese momento.

Justin Bieber y Barbara Palvin en el backstage del Fashion Show de Victoria's Secret. (Foto: Instagram)

"Los medios me hicieron pasar un mal rato con mi novio por toda esta historia. También él apareció en la prensa, y no es famoso ni nada por el estilo. Él volvió a casa [Hungría], a su vida normal y todo el mundo le decía: 'Tu novia sale con Justin'. Es muy duro para él. Me molestó muchísimo, pero supongo que es la peor parte de este negocio", declaró.

4. EL CASO MIRANDA KERR

La historia de Justin Bieber con la supermodelo australiana es más emblemática, pues tuvo mucha exposición cuando Orlando Bloom, el exesposo de Kerr, se fue a los golpes con el canadiense en una fiesta en la que coincidieron en Ibiza.

Este hecho ocurrió en julio del 2014. Para aquella fecha, Justin Bieber y Miranda Kerr ya habían generado varios titulares sobre supuestos coqueteos tras el 'Fashion Show'. La mayoría de reportes afirmaban que el canadiense había sido muy insistente en volver a ver a Kerr, pese a su conocida relación con Bloom.

Poco después de que el actor finalmente se divorciara de Miranda, surgieron rumores de una relación entre él y Selena Gómez, la ex de Bieber. Cuando se produjo el incidente Justin vs. Orlando en Ibiza, muchos se preguntaron cuál podría haber sido la causa. ¿La relación Bieber/Kerr o la relación Bloom/Gómez?

Fue el propio Justin Bieber quien dio señas al respecto al compartir en Instagram dos imágenes sin título, pero muy elocuentes: un retrato de Miranda Kerr y, luego, una imagen de Bloom llorando.

Post de Justin Bieber tras pelea con Orlando Bloom. (Fuente: Instagram)

El hecho obligó a Miranda Kerr a finalmente pronunciarse de manera formal sobre su vínculo con Bieber. En un mensaje público firmado por su abogado y difundido por TMZ, la modelo aseguró jamás "haber dormido" con Justin y pidió cesen las especulaciones.

5. LAS 3 DEL CLAN KARDAHIAN

Una de las afirmaciones más comentadas en Twitter tras el hilo de 'Jelena' -y que ha motivado hasta el 'bullying' en las cuentas de Instagram de las involucradas- es la supuesta traición de las hermanas Jenner a Selena Gómez.

Para nadie es un secreto que Kendall y Kylie eran muy amigas de Selena, así como también muy cercanas de Bieber. Hay muchas fotos de ellos en redes sociales que dan fe de ello. ¿Por qué entonces ahora son solo vistas con Hailey Baldwin, la esposa del canadiense?

La historia que ha cobrado popularidad en Internet recuerda los supuestos 'affaires' de Justin con Khloé Kardashian, primero, y Kylie Jenner, después. Luego se afirma que Kendall planeó un viaje de Año Nuevo a Dubái en 2015 para alejar a Selena de Justin y propiciar su acercamiento con Hailey.

Más allá de lo especulativo en base a hechos puntuales, poco se sabe del motivo del quiebre entre Selena Gómez y las Jenner.

Vieja a Dubái de Selena Gómez con Kendall Jenner, Cody Simpson y Gigi Hadid. (Fuente: Instagram)

La relación de Justin Bieber con el clan Kardashian es más fácil de seguir. Su vínculo con ellas empezó en 2010 cuando conoció a Kim en un evento en la Casa Blanca. El entonces adolescente había dicho en diversas entrevistas que la socialité era su amor platónico entre las celebridades, lo que propició un encuentro posterior.

Es recordada la portada que protagonizaron para la revista "Elle" en la que Kim explica que pensó que Justin Bieber (de 16 aquel año) sería ideal para su hermana Kendall, que en ese momento tenía 14.

Pero Kendall y Justin Bieber nunca fueron tan cercanos, como lo fueron el cantante y Kylie Jenner, la menor del clan.

En 2015 los artistas fueron vistos cada vez con más frecuencia, luego de la ruptura de la empresaria con el rapero Tyga.

Justin Bieber y Kylie Jenner. (Foto: Instagram)

Una relación formal nunca se manifestó entre ellos, pero al ser consultada por un posible romance, Kylie aseguró en la revista "Elle" que lo que realmente la unía al canadiense era un "lazo especial" de amistad, pues era Bieber quien la ayudaba a lidiar con su cada vez más reciente fama y le enseñaba cómo manejarse ante los trolls.

6. MUCHAS AMIGAS

Dos años antes de su primer encuentro con Kim Kardashian, Justin Bieber conoció a quien se convertiría en su esposa. Hailey Baldwin es "presentada" al artista por su padre, tras coincidir en un show en el programa "Today".

Baldwin se mantendría en la vida del cantante como una presencia esporádica, aunque en el 2014 -gracias a su vínculo con las Jenner- empezaría a pasar más tiempo con el artista y a develar un romance.

En ese lapso de tiempo, Justin Bieber mantenía un frágil vínculo con Selena Gómez, pero era relacionado (y fotografiado) con muchas chicas. El mejor resumen de estos tiempos en la vida de la estrella de origen latino se encuentra en su canción "The Heart Wants What It Wants" en el que explica por qué insiste en una relación que parece no tener futuro.

También se hace célebre una respuesta suya a una usuaria de Instagram que le preguntaba por qué no volvía con Justin Bieber: "Él prefiere las modelos".

Comentario de Selena Gómez sobre Justin Bieber. (Fuente: Instagram)

Además de Hailey Baldwin, están eran las chicas a las que podía hacer referencia Gómez:

Chantel Jeffries.

Justin Bieber y Chantel Jeffries.

Yovanna Ventura.

Justin Bieber y Yovanna Ventura.

Ashley Moore.

Nicola Peltz.

Alexandra Rodrigues.

Madison Beer.

Justin Bieber y Madison Beer.

AQUEL QUE ENGAÑÓ

Al ser una figura pública, no es raro que a Justin Bieber se le atribuyan romances con mucha frecuencia. Sin embargo, en 2017, cuando se animó a confirmar que había empezado una relación con Sophia Richie, Selena Gómez volvió a tocar públicamente el tema de las infidelidades del artista.

Cansado por los comentarios negativos que dejaban sus seguidores en Instagram sobre las imágenes con su nuevo amor, Justin Bieber amenazó con cerrar su cuenta en la red social.

De manera sorpresiva, Selena Gómez, la razón por la que muchos rechazaban su idilio con Richie, apareció para dejarle en un comentario un consejo: "Si no puedes aguantar los comentarios, entonces no publiques fotos con tu novia. Debería ser algo especial entre ustedes dos. No te molestes con tus fans. Te aman. Estuvieron antes que cualquiera".

Iracundo, Justin Bieber respondió: "Qué gracioso ver cómo hay quienes se valen de mi nombre para llamar la atención y se atreven a levantar el dedo acusador. Triste. Mucho amor".

Mensajes de Justin Bieber y Selena Gómez. (Fuente: Instagram)

Fue entonces que Selena Gómez le reclamó por última vez de manera directa sus infidelidades. "Qué gracioso ver cómo aquellos que te traicionaron más de una vez son los que levantan el dedo para apuntar a aquellos que los perdonaron y apoyaron. No me sorprende por qué tus fans están molestos. Triste. Mucho amor".

UNA NUEVA VIDA

Si bien el hilo de Twitter ha vuelto a traer a la memoria hechos que ocurrieron entre 2014 y 2017, la vida de Justin Bieber y Selena Gómez ha seguido de manera auspiciosa.

El cantante se casó en 2018 de manera secreta con Hailey Baldwin.

Y Selena se recuperó de un severo problema de depresión y salud (lupus) para llevar más alto que nunca su carrera: incursionó en la producción televisiva con la exitosa "13 Reasons Why" y ha seguido lanzando hits como "Taki Taki" (con Ozuna) y "I Can't Get Enough" (con J Balvin).