Ex coreógrafa de Justin Bieber lo acusa de "degradar mujeres"

La denuncia de Taylor Swift tras la compra de la disquera Big Machine Label Group continúa haciendo eco en la industria. Y ante el pronunciamiento de Justin Bieber en favor de Scooter Braun, Emma Portner, ex coreógrafa del canadiense, decidió publicar en sus historias de Instagram su testimonio sobre cómo fue su trabajo con el joven en el tour "Purpose".

►Justin Bieber y su romántico mensaje a su esposa Hailey Baldwin

►Taylor Swift: esta es la razón por la que odia tanto a Scooter Braun

Emma Portner es recordada por haber protagonizado el videoclip del tema "Life Is Worth Living", que figura en YouTube como una "creación" de "Justin Bieber, Parris Goebel y Scott 'Scooter' Braun". Además, fue contratada para hacer algunas coreografías para la que fue la última gira del veinteañero.

En su publicación de Instagram, la artista, que está casada con la actriz canadiense Ellen Page, dice ahora lamentar que su nombre se asocie al de Bieber:

"Justin Bieber, me arrepiento de haber trabajado bajo tu nombre.

Le di a tu universo mi cuerpo ingenuo, creatividad, tiempo y esfuerzo. En dos ocasiones. Y por contenido que hizo millones. Y que a mí me dio poco, casi nada. Menos del sueldo mínimo por la cantidad de horas invertidas. No podía ni pagarme la comida. Barría estudios para tener un lugar donde ensayar. La forma en la que degradas a las mujeres es una abominación. Y continúas trabajando con gente problemática. Vas religiosamente a una iglesia que no apoya los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Justin Bieber - Life Is Worth Living (PURPOSE : The Movement)

Tu compañía contrató a una lesbiana asumida para tu video musical y para hacer las coreografías del tour mundial de Purpose. ¿Cómo te sientes con eso? Una lesbiana ayudándote por una cantidad irrespetuosa de dinero, mientras vas a una iglesia que va contra mi existencia.

Solo puedo desear por tu iluminación. Que leas. Con mucho gusto te enviaría libros que cambiarían la forma en la que tu traumatizado cerebro piensa. Dependes de la guía apropiada para avanzar. Espero que la encuentres. Tu pastor/ manager blanco heterosexual no puede ser tu única fuente para entender el mundo. Tengo tanto que decir pero principalmente que deseo que te eduques más allá de la biblia. Tienes un inmenso poder. Úsalo para dejar de degradar mujeres.

Todos deberíamos estar "revisándolos" (parafrasea el nombre del tema de Justin Bieber con Chris Brown) a ustedes dos, porque ambos necesitan hacerse responsables."

Mensaje de Emma Portner. (Fuente: Instagram Stories)

Emma Portner no es la única personalidad que se ha pronunciado tras las declaraciones de Taylor Swift. Halsey, Cara Delevigne, Iggy Azalea, Todrick Hall y Brendon Urie respaldaron a la cantante. Mientras Justin Bieber, Sia, Demi Lovato y Hailey Baldwin apoyaron a Scooter Braun.

La polémica se remonta al domingo, cuando Braun oficializó la compra de Big Machine Label Group, la disquera que posee los masters de los 6 discos de Swift.