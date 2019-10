Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron por segunda vez, en esta ocasión, decidieron hacerlo con una gran celebración en la que estuvieron acompañados de sus amigos y familiares.

Kylie Jenner y Kendall Jenner, las estrellas de Keeping Up with the Kardashians, fueron unas de las invitas a la ceremonia organizada por los novios.

Kylie Jenner hizo notar su presencia con un sexy vestido dorado que parecía hecho de papel aluminio. Ella misma compartió unas fotografías, en su cuenta oficial de Instagram, donde la vemos presumiendo su atuendo.

El impresionante vestido dorado de la celebridad tenía un escote profundo que dejaba notar parte de su torso y también una gran apertura en la pierna.

Además, la empresaria de 22 años, acompañó su sexy y elegante outfit con un bolso de mariposa, unos hermosos pendiente y también mostró un anillo de diamantes.

“9.30.19” fue la leyenda con la que acompañó la publicación. En otra fotografía también vemos a Kylie posando al lado de su pequeña Stormi. Y en otra foto vemos una botella de champán con el rotulado “The Biebers”.

Cabe mencionar que Bieber, de 25 años, y Baldwin, de 22, contrajeron matrimonio religioso el 30 de septiembre en un hotel de lujo de Carolina del Sur (EE.UU.), según informaron diversos medios internacionales.