Justin y Hailey Bieber: todas las idas y vueltas en su relación | FOTOS

Aunque muchos percibieron el compromiso entre Justin Bieber y Hailey Baldwin como un tanto inesperado, su relación viene de muchos años atrás. De hecho, la estrella de pop canadiense y la modelo se conocieron en el 2009, a través de su padre (Stephen Baldwin).

Desde entonces, los adolescentes aseguran que se convirtieron en grandes amigos. En el 2011, Baldwin asistió al estreno de la película de Bieber "Never Say Never", cuando el cantante aún mantenía una relación con la ex chica Disney, Selena Gómez.

En octubre del 2014, el dúo se dejó ver en público en la iglesia y eventos de Hollywood. Sin embargo, ambos negaron los rumores de romance. "Estoy super soltero y ella es una buena amiga", escribió Bieber al publicar una foto con la modelo de 22 años. Meses más tarde, Gómez (ex pareja de Bieber) admitió que el drama que envolvió a su relación con el cantante afectó su carrera.

En diciembre del 2015, Baldwin celebró año nuevo junto a la familia del artista y publicaron diversas fotografías en Instagram con las que hicieron su "relación oficial en redes sociales".

En una entrevista con la revista GQ, el cantante habló sobre la idea de contraer matrimonio con Baldwin. "Miro hacia el futuro, intentando no dañarlo. ¿Qué pasa si Hailey termina siendo la chica con la que me voy a casar, verdad? Si me apresuro a hacer algo y le hago daño, no habrá vuelta atrás. No quiero lastimarla".

Meses más tarde (agosto del 2016), pusieron fin a su relación y Bieber empezó a salir con Sofia Richie, la hija de Lionel Richie. La pareja recibió tantas críticas en redes sociales que Bieber bloqueó los comentarios de su Instagram. Tres meses después, Bieber y Richie terminaron su breve romance.

Entre el 2017 y 2018, Bieber retomó su relación con Selena Gómez y Baldwin fue vinculada sentimentalmente con el cantante Shawn Mendes, con quien asistió al MET Gala 2018.

Y aunque nadie se esperaba este giro, Bieber y Baldwin volvieron a ser vistos en mayo del 2018 anunciando que habían regresado. Dos meses más tarde, el intérprete de "Baby" confirmó que la pareja se había comprometido. "Eres el amor de mi vida", le escribió Bieber.

En marzo de este año, la pareja protagonizó la portada de la revista Vogue. Allí, los recién casados hablaron sobre su relación. Bieber describe a la modelo como "su centro de paz y conexión con la tierra". Mientras que ella admitió: "Quiero que la gente lo sepa. Venimos de un lugar realmente genuino. Pero somos dos jóvenes que estamos aprendiendo sobre la marcha. No voy a mentirles y a decirles que estamos viviendo una fantasía mágica. Siempre habrá dificultades".

En estos meses, la pareja se ha convertido en blanco de críticas en redes sociales por "fanáticos" que no aprueban su matrimonio. Recientemente, Bieber arremetió contra estos: "Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: 'él siempre vuelva a Selena'. 'Selena es mejor para él'. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eras un fan o una buena persona. [...] He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo MEJOR que me ha pasado en mi vida, punto".