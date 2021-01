El fracaso de esta última película fue de tal magnitud, que incluso el periodista de Variety Ramin Setoodeh escribió una nota titulada “Por qué Justin Timberlake debería dejar de actuar” en la que describe la aparente falta de gravitas - aquella indefinible atracción que tienen actores como Will Smith, Robert Downey Jr. y hasta Ryan Reynolds - que les permite ser las estrellas de cine que son.

Justin Timberlake actuó junto a Ben Affleck en la cinta "Runner Runner" (2013), una de las peores películas en la carrera de ambos. (Foto: 20th Century Fox)

“Incluso si puede vender innumerables canciones en iTunes o entradas a conciertos, la mayoría de sus fans no lo van a seguir a la gran pantalla”, escribió Setoodeh, para luego sentenciar. “Él nunca será una estrella de cine, y es un misterio el porqué se tomó una pausa tan larga de la música para aparecer en tantas películas.”

UNA FILMOGRAFÍA DE ALTIBAJOS

La filmografía de Timberlake respalda esta reflexión, comenzando con su verdadero debut como actor principal en 2005 con el desastroso thriller “Edison”, para continuar con las olvidables “Alpha Dog”, “Southland Tales” y “Black Snake Moan”, todos en 2006.

Tras prestar su voz para “Shrek The Third” (2007), Timberlake cayó en la más profunda mediocridad al participar de la terrible comedia “The Love Guru” (2008), seguida por el relativamente mejor drama cómico “The Open Road” (2009).

Justin Timberlake y Mike Myers en la desastrosa comedia "The Love Guru". (Foto: Paramount Pictures)

Y si bien Timberlake logró consagrarse por su rol como el fundador de Napster Sean Parker en “The Social Network”, este acto fue seguido por dos tremendos ‘plomazos’ como lo fueron “Yogi Bear” (2010) - donde le dio la voz a Boo Boo-, y la comedia romántica “Bad Teacher” (2011) junto a Cameron Diaz.

Siguiendo esta tendencia de un éxito seguido por varios fracasos tenemos la comedia “Friends with Benefits” (2011) seguida por las peor recibidas “In Time” (2011) y “Trouble with the Curve” (2012). Asimismo, la excelente cinta “Inside Llewyn Davis” (2013) de los hermanos Coen es seguida por quizás la peor película de la carrera de Timberlake: “Runner Runner” (2013), cinta que paralizó sus aspiraciones actoral por tres años.

Sorprendentemente, el proyecto que lo regresó a la pantalla grande fue “Trolls” (2016) de DreamWorks, una inesperadamente competente película animada para niños en la que Timberlake toma un rol protagónico como Branch, un pesimista pero finalmente valiente troll. Su siguiente proyecto fue la también olvidable cinta de Woody Allen “Wonder Wheel” (2017) antes de volver para “Trolls World Tour” (2020). Su último proyecto es la recientemente estrenada “Palmer”, un emotivo drama sobre un exconvicto y su relación paternal con un niño abandonado, que ha sido bien recibida por la crítica especializada.

EL ACTOR QUE NO QUERÍA SER UNA ESTRELLA

En general, esta filmografía no es nada despreciable, pero no es comparable, por ejemplo, a la de su excolega del “Mickey Mouse Club” Ryan Gosling. En esto es interesante volver al artículo de Setoodeh, en el cual el periodista revela que durante su entrevista Timberlake le dijo: “no tengo ninguna aspiración de ser una estrella de cine. No necesito más atención”.

Este sentimiento fue repetido por Timberlake en diálogo con Los Angeles Times en 2010, cuando el músico habló sobre sus deseos de explorar más allá de la música en cuestión al entretenimiento.

“Ellos me miran como diciéndome ‘¿por qué no te mantienes en un camino?’”, afirma Timberlake. “Me miran como si fuera un mal agradecido de mi carrera musical porque quiero actuar en filmes”.

“Enfrenté los mismos sentimientos cuando me hice solista. Tuve los mismos obstáculos en la música. Todavía los tengo. Pero siento que debería hacerle esta pregunta a todos los demás: si tuvieras esta oportunidad, ¿Qué es lo que harías? Entretener está en mi sangre. He hablado seriamente sobre el hecho de que siempre he querido trabajar en películas. Lo tomo con rigor. Cumpliré 30 años en enero, y me decía a mi mismo, ‘si voy a hacer esto, necesito hacerlo ahora’”.

En su reflexión acerca de su acercamiento al cine Timberlake afirma lo siguiente: “No sé qué es una ‘carrera en el pop’. Yo solo quería estar en la música. No necesariamente deseo ser una estrella de cine. Solo quiero ser un actor. No lo veo como una carrera - solo me siento afortunado. Eso no quiere decir que tomaré cada oportunidad que me llegue. Pero ahora tengo más oportunidad para planear un camino”.

Pero quizás el mejor indicador de su actitud hacia la actuación lo dio en una entrevista con Parade en septiembre de 2010 sobre su experiencia en “The Social Network”. “Soy extremadamente consciente de la percepción de mí como artista. Creo que es por eso que tomé las elecciones que hice. Es por eso que elegí las películas más pequeñas. Pensé que preferiría experimentar el proceso de personas que son realmente respetadas y admiradas, y personajes en los que realmente puedo entrar, antes de sacar un provecho monetario.”

En 2010 Timberlake fue alabado por su interpretación del fundador de Napster Sean Parker en "The Social Network". (Foto: Sony Pictures Releasing)

Usualmente traducimos el éxito en victorias, ganancias y galardones. Es así que al inicio, para describir la carrera de Timberlake en la música utilizamos estadísticas de discos vendidos, eventos protagonizados y Grammys ganados. Pero si creemos y nos guiamos por lo que el artista afirma, su propósito en el cine no es el éxito, sino la experiencia en sí misma. Bajo esa nueva lupa podemos ver que su filmografía lo ha dejado trabajar con algunos grandes del cine, aunque en varias ocasiones el resultado no haya sido muy valorado.

Es así que en el currículo de Timberlake está compartir la escena con actores como Ben Affleck, Kate Winslet, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Dwayne Johnson, Morgan Freeman y John Goodman, mientras que también ha estado bajo la dirección de reconocidos directores como David Fincher, Joel y Ethan Coen y Woody Allen. Unas experiencias que sin duda se pueden llamar un triunfo desde una perspectiva.

Lo que no puede quedar en duda es que su carrera musical es su faceta artística más alabada. Es así que su película con mayor ‘frescura’ en la página de reseñas Rotten Tomatoes es “Justin Timberlake + The Tennessee Kids” (2016), una grabación de uno de sus conciertos.

VIDEO RECOMENDADO

La respuesta de Justin Timberlake a Britney Spears tras recordar su rompimiento (16/04/20)