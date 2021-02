Tras la difusión del documental “Framing Britney Spears”, donde se muestra la misoginia detrás de la cobertura mediática a la cantante, Justin Timberlake empezó a recibir críticas por el cómo habría sacado ventaja de la relación que mantuvo con la estrella; además del incidente con su colega Janet Jackson, con quien protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl en 2004.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor admitió que se equivocó y se disculpó con Britney Spears y Janet Jackson por sus equivocaciones en el pasado.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, explicó en su publicación.