Kaley Cuoco, estrella que se hizo famosa por interpretar a ‘Penny’ en “The Big Bang Theory”, acaba de cumplir 34 años. La actriz alcanzó fama mundial por su papel de aspirante a actriz despistada y pareja de ‘Leonard’.

La actriz estadounidense nació el 30 de noviembre de 1985 y desde muy joven realizó distintos trabajos para la televisión e hizo seis comerciales para Barbie en la niñez. Pero sería en el programa “The Big Bang Theory” donde alcanzaría la fama internacional.

Estas son algunas producciones donde Kaley Cuoco trabajó y muchos desconocen:

1. “Virtuosity”

La joven actriz también compartiría escenas con el actor Denzel Washington en “Virtuosity”. Kaley Cuoco interpretaría a Karin Carter, la hija de Madison, quien fue secuestrada por SID para poner a prueba a Barnes.

2. “Quicksand: No escape”

Kaley Cuoco también participó en “Quicksand: No escape” de 1997. Compartió roles con Donald Sutherland, Felicity Huffman y Tim Matheson.

3. “My so-called life”

Cuoco alcanzaría papeles de alto perfil en “My so-called life” interpretando a una joven Claire Danes.

4. “Growing Up Brady”

En el 2000 la actriz fue elegida para interpretar a Maureen McCormick en la película para la televisión “Growing Up Brady”.

5. "8 Simple Rules "

Cuoco también es conocida en Estados Unidos por su rol en la comedia “8 Simple Rules” de ABC y estelarizada por John Ritter y Katey Sagal. La muerte repentida de Ritter hizo que la serie fuera cancelada por bajo ráting.

6. “Charmed”

Tras la cancelación de “8 Simple Rules”, Cuoco fue elegida para la octava y última temporada del drama de WB, “Charmed”. La actriz interpretó a Billier Jenkins, una poderosa aprendiz de bruja.

7. “To Be Fat Like Me”

Justo antes de llegar a “The Big Bang Theory”, Cuoco obtuvo el protagónico de la película para la televisión de Lifetime, “To Be Fat Like Me”. Ella interpretaría a Alyson, una chica atlética que pierde una beca universitaria después de una inesperada lesión.