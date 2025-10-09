Este jueves, la Asociación de Productores de Espectáculos del Perú y Kandavu Producciones emitieron un comunicado conjunto para expresar su “profunda preocupación por la inseguridad que atraviesa el país”, la cual, afirman, “hoy también alcanza a la industria del entretenimiento”.

Y es que, luego del atentado sufrido por Agua Marina, grupo que fue atacado por la espalda con una ráfaga de disparos mientras realizaban un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, los empresarios alzaron su voz ante la grave crisis de seguridad que atraviesa el Perú.

En su pronunciamiento, resaltaron la importancia de su sector, señalando que “genera empleo formal, dinamiza la economía y aporta al desarrollo social”. Sin embargo, criticaron que siguen laborando en un entorno donde “el Estado no garantiza condiciones mínimas de seguridad para artistas, técnicos y público”.

“La seguridad no es un privilegio, es un derecho. Y cuando ese derecho se vulnera, se rompe el pacto social que nos sostiene como nación” , dijo, para luego exigir “acciones firmes y resultados reales” para evitar que se agrave la crisis.

“No podemos permitir que el miedo reemplace a la alegría ni que la violencia apague el esfuerzo de miles de peruanos que viven de esta industria”, añadió.

El llamado se une a las peticiones realizadas por figuras de la música, teatro y televisión, quienes solicitan acciones concretas contra la creciente inseguridad, misma que se hizo trágicamente evidente hace algunos meses, cuando el cantante Paul Flores ‘El Ruso’, exmiembro de Armonía 10, fue asesinado a manos de extorsionadores.