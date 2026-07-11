La intervención económica estatal sirvió para adquirir el lote de entradas remanentes, una medida que el primer ministro de Albania, Edi Rama, defendió | Foto: Archivo
La intervención económica estatal sirvió para adquirir el lote de entradas remanentes, una medida que el primer ministro de Albania, Edi Rama, defendió | Foto: Archivo
Por Redacción EC

El Gobierno de Albania destinó 4 millones de euros de sus fondos de emergencia para financiar el concierto del rapero estadounidense Kanye West este sábado en Tirana, una decisión que generó una fuerte polémica debido a que el dinero público se usó para cubrir la diferencia de las entradas no vendidas.

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