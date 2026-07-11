El Gobierno de Albania destinó 4 millones de euros de sus fondos de emergencia para financiar el concierto del rapero estadounidense Kanye West este sábado en Tirana, una decisión que generó una fuerte polémica debido a que el dinero público se usó para cubrir la diferencia de las entradas no vendidas.

Y es que, según reportes, solo se colocaron 25 000 de las 60 000 localidades disponibles en un recinto construido exclusivamente para el espectáculo.

De ese modo, el primer ministro, Edi Rama, defendió el desembolso bajo el argumento de que evitó una “vergüenza para Albania” ante los compradores internacionales y afirmó que el dinero se recuperará a través de los ingresos turísticos generados en hoteles, transportes y restaurantes.

El cantante acumula vetos y cancelaciones en el Reino Unido, Polonia y Suiza por sus declaraciones de apoyo a Adolf Hitler y la venta de simbología nazi | Foto: Archivo

Entre Bogotá, Ciudad de México y Madrid, el actor peruano se aleja de la exposición para concentrarse en su trabajo. “La reina del sur” será un hito en su carrera. Hablamos con él.

Sin embargo, la oposición política, ciudadanos y artistas locales criticaron la medida por tratarse de uno de los países más pobres de Europa y por el historial del músico, conocido como Ye, quien acumula vetos y cancelaciones en el Reino Unido, Polonia y Suiza por sus declaraciones de apoyo a Adolf Hitler y la venta de simbología nazi.

Este rescate financiero profundizó la crisis del Ejecutivo albanés, que ya enfrenta riesgo de vacancia por parte del movimiento ‘la revolución del flamenco’, el cual protesta contra la corrupción y la edificación de resorts de lujo vinculados a la familia de Donald Trump en áreas públicas protegidas.

*Con información de EFE