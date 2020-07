La relación entre Kanye West y Kim Kardashian parecía, a primera vista, el amorío perfecto entre dos celebridades: ocho años juntos (con seis de casados), cuatro hijos, un valor conjunto superior a los 2 mil millones de dólares y legiones de fans para influenciar. Sin embargo, eventos en los últimos días han puesto en evidencia que una de las parejas más poderosas del mundo del espectáculo están sufriendo de problemas matrimoniales graves y que West, uno de los raperos más populares del momento, se encuentra en medio de una crisis de salud mental.

La actual crisis parece acrecentada por las aspiraciones presidenciales del músico, quien el pasado 19 de julio comenzó su carrera a la Casa Blanca dando un incoherente discurso en Carolina del Sur donde realizó polémicos comentarios sobre la esclavitud y, llorando, reveló que él y Kim Kardashian consideraron abortar a su primera hija North en 2013.

West, quien fue diagnosticado con desorden bipolar en 2014, continuó con la polémica los dos días siguientes, publicando en Twitter varios mensajes -ahora borrados- en los que comparó a su suegra Kriss Jenner con el líder norcoreano Kim Jong-un, acusó a su mujer de infidelidad y de “querer encerrarlo con un doctor”. Además reveló que ha tenido intención de divorciarse desde fines del 2018.

En respuesta a esto Kim Kardashian lanzó el miércoles 22 de julio un extenso comunicado donde pedía “compasión y empatía” hacia el rapero estadounidense.

“Los que entienden de enfermedades mentales o trastornos compulsivos saben que la familia no tiene poder (sobre el enfermo) a menos que este sea menor de edad”, aseguró. “Pido amablemente que el público y los medios de comunicación nos den la compasión y la empatía que necesitamos para superar todo esto”.

A pesar del apacible tono de la carta, fuentes confidenciales revelaron a la revista People que Kim Kim Kardashian estaría furiosa con West por compartir intimidades que podrían afectar a sus hijos North (7), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (14 meses).

“Ella ama a sus hijos tremendamente y quiere protegerlo. Su cosa favorita en el mundo es ser mamá”, dijo un allegado a la familia.

HISTORIA DE UN MATRIMONIO

West y Kim Kardashian se conocieron en 2010, cuando la estrella de ‘reality’ todavía estaba en una relación con el deportista Kris Humphries, con quien se casó en 2011 y se divorció luego de 75 días. Para mediados del 2012 la dupla Kanye-Kim ya era oficial.

“Cada vez que estaba junto a ella, o la veía, era esta atracción magnética a esta fuerza de energía”, dijo en una ocasión el rapero para describir su relación con la estrella de “Keeping Up with the Kardashians”. El 15 de junio del 2013, menos de dos semanas después de que Kim Kardashian finalizara su divorcio con Humphries, nace la primogénita de la pareja North West.

La boda fue el 24 de mayo del 2014 en Florencia, Italia. En agosto del 2015 una visiblemente embarazada Kim acude a los MTV Video Music Awards junto a su esposo, quien después de recibir un premio anuncia sus intenciones para ser presidente de los Estados Unidos, demostrando que estas aspiraciones no son nuevas. En diciembre del mismo año nace Saint, el segundo hijo de la pareja.

En octubre del 2016 Kim Kardashian es asaltada en París, ciudad a la que visitaba por un Fashion Week. Y aunque la ‘socialité’ salió ilesa del encuentro, este sería uno de los factores a los que culpó Kanye West por el ataque de nervios que sufrió en un concierto en noviembre del 2016, el cual lo dejó internado en un hospital psiquiátrico por más de una semana y que lo mantuvo incomunicado por casi un año.

“Si ella (Kim) no estuviera aquí, nunca me podría perdonar”, afirmó en una entrevista posterior con el presentador de radio Charlamagne tha God.

Los siguientes hijos llegaron por vientre de alquiler con Chicago naciendo en enero del 2018 y Psalm en mayo del 2019.

LAS GRIETAS

Incluso antes de la visible ruptura, allegados a la pareja revelaron que no todo era color de rosa para el matrimonio. Uno de los principales puntos de fricción es las diferentes actitudes sobre hacer pública su vida privada, sobre todo cuando uno de los componentes es una estrella de ‘realities’.

“Vivimos dos vidas diferentes, pero yo amo estar al descubierto. Esa es quién he sido siempre. Eso nunca cambiará porque es así como soy”, dijo Kardashian en una entrevista con la revista Fabulous en 2013. “Definitivamente me he vuelto más una reclusa desde que me embaracé. Pero no es necesariamente que me decidí aguantar, solo estoy preparándome para respetar la privacidad de Kanye”.

La manera de vestir de Kim también causó peleas en ocasiones. En un incidente infame, el vestido que la estrella de realities - cuya confección tomó 8 meses de trabajo y sacó del retiro al diseñador Thierry Mugler- tuvo que ser cambiado ligeramente porque el rapero consideró que era muy sexy.

“Eres mi esposa y me afecta cuando tus fotos son muy sexis”, dijo West en un episodio de “Keeping Up with the Kardashians” estrenado en octubre del 2019.

Pero ha sido la cuarentena la que ha puesto en verdadera prueba a su relación. Según fuentes del tabloide The Sun, para mayo de este año, dos meses antes que Kanye anunciara que postularía a la presidencia en estas elecciones, él y su esposa vivían en lados opuestos de su mansión.

“Kim está teniendo problemas estando encerrada, ya que está acostumbra a siempre estar viajando. También es bastante tiempo sola con sus hijos para ella. Está frustrada con Kanye porque piensa que no está haciendo su parte en las responsabilidades familiares. Se están quedando en lados opuestos de la casa para mantener las cosas bien”, afirmó la fuente no identificada.

¿DIVORCIO EN EL HORIZONTE?

Con la crisis en el hogar de los West-Kardashian puesta en evidencia ante los ojos del mundo, hay quienes ya presumen el fin de la poderosa pareja mediática. Y aunque no hay comunicación oficial de ninguna de las partes, diversas fuentes contactadas por People señalan que Kim y Kanye ya estaban en proceso de separarse antes incluso antes de sus explosivos comentarios.

“Hubo suficiente comunicación, tanto en los últimos días como en las semanas antes, para establecer que ambas partes consideran que el matrimonio se acabó”, dijo una de las fuentes cercanas. Según indicó, la pareja había estado “buscando encontrar la manera más amistosa de compartir sus responsabilidades como padres, pero ahora Kanye ha ido por otro camino”.

La misma persona señaló que “se han hecho múltiples intentos de hablarle la situación, pero en este momento nada está resultando” y describió a la actual situación como “una horrible atracción secundaria” que distrae de los “verdaderos problemas”.

En su comunicado del miércoles, Kim Kardashian calificó a su esposo como alguien “brillante pero complicado”, afectado no solo por su desorden bipolar, sino también por las presiones de ser un artista y un afroamericano, así como la muerte de su madre en 2007.

“Los que conocen a Kanye saben que sus palabras no siempre están alineadas con sus intenciones”, señaló la estrella de televisión.

Mientras tanto Kanye West pareció anticipar el comunicado de la Kardashian con un mensaje -ahora borrado- publicado la noche del martes: “Kriss y Kim publicaron un comunicado sin mi aprobación... eso no es lo que una esposa debería de hacer.”

