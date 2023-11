A casi un año y medio de la triste partida de su mamá, la llegada al mundo de su nieta (el 30 de setiembre último), fue para Karina Rivera un gran motivo para volver a sonreír. A los 54 años, la presentadora infantil asegura que vive la etapa más “maravillosa, plena y honesta” de su vida. “Isabellita llenó un vacío y colmó de energía y alegría a todos, sobre todo a mi papá, quien a los 86 años ha tenido la dicha de conocer a su bisnieta”, comenta.

En esta entrevista, la protagonista de la popular dupla infantil Karina y Timoteo reflexiona sobre la maternidad, responde a los críticos de su hija, Doris Fundichely (23 años), rememora su paso por la televisión, y nos cuenta sobre su actual pareja, el administrador Alejandro Rodó Iglesias.

“Cuando Doris salió embarazada, muchos dijeron: ‘qué horror’, ‘qué barbaridad’, ‘¿cómo metió la pata?’, y muchas cosas más. Quisiera decirles a esas personas que no somos quién para juzgar. Debemos aprender a mirar nuestra vida porque los errores que cometemos a lo largo son aprendizajes. Las personas que se equivocan no son malas ni peores que otros. Mi hija no culminó sus estudios, pero ya tendrá tiempo para hacerlo. No hay edad para estudiar. Mientras uno no pierda la brújula y siga soñando, la vida va a ser muy bonita para todos”, refiere Rivera.

“Mi hija terminó con cesárea y nunca se quejó. Hace sola todo. Es muy valiente. Estoy maravillada con lo que está sucediendo. Desde ya es una gran madre”, añade.

Al igual que Doris, Karina también fue una mamá veinteañera. Tuvo a su primogénito, Alejandro Heredia, a los 23 años, antes de llegar a la televisión. En aquel entonces -recuerda la artista con nostalgia y gratitud- tuvo el apoyo incondicional de su progenitora.

“Ese tiempo vivía con el papá de mi hijo en el extranjero. Mi mamá me acompañó en el parto y estuvo a mi lado hasta que Alejandro tuvo tres meses, luego regresó a Lima. Me enseñó muchas cosas que ahora le transmito a mi hija”, asiente.

Relación afectuosa

En el 2020, luego de 15 años de matrimonio, Karina y Orlando Fundichely confirmaron su separación. Hace poco, tras la llegada de la pequeña Isabella, ambos reaparecieron juntos en un video, dándose un simbólico abrazo dentro de una clínica local tras convertirse en abuelos. Una imagen que -explica la presentadora de TV- resume la buena relación que mantienen como padres.

“Los dos estábamos babeando, fascinados con esta etapa de ser abuelos. Y así como sale Orlando en fotos, también verás, por ahí, a mi novio. Somos adultos, no queremos vivir peleados”, señala tras destacar el buen momento sentimental que vive junto a su pareja, Rodó Iglesias.

“En diciembre vamos a cumplir 4 años. No hemos hablado de matrimonio, no hemos pensado casarnos. Estamos contentos, en calma, disfrutando de cada momento. Es el abuelo postizo, ayuda a mi hija en lo que puede, nos acompaña. La misión de todos aquí es hacer felices a nuestros hijos y ser felices nosotros también”, enfatiza.

Dupla querida

Alejada de la televisión, Karina sigue llevando diversión a grandes y chicos junto a su dupla Timoteo, pero desde diversos escenarios, con show en vivo. Este 18 de noviembre se presentará en la feria gastronómica La ruta del huarike, la cual ve desde el 17 hasta el 19 de noviembre en el Parque de la Exposición.

“Durante los reencuentros, los niños que nos veían en TV y que ahora son adultos, nos han dicho que éramos como sus nanas porque los cuidábamos y acompañábamos. También pasó algo que me marcó, algo fuerte. Dos personas me dijeron: ‘Gracias a ustedes, no me suicidé’. Saber que en esas 4 horas que teníamos de programa, hemos podido ayudar de esa forma, es una bendición que agradezco con el alma”, subraya.