Karina y Timoteo anuncian su regreso a los escenarios para celebrar sus 30 años de trabajo. Esta vez, la inseparable dupla se reunirá en el Centro de Convenciones Surco, en el parque de la amistad, del 18 de septiembre al 12 de octubre del 2025. Las entradas están a la venta en Joinnus y Yape.

En esta oportunidad, el espectáculo “Karina y Timoteo ¡Como en la tele! La fiesta continúa” tendrá funciones de jueves a domingo a las 8 p.m. El show será un reencuentro cargado de juegos, música y bailes.

Durante años, Karina y Timoteo llenaron las pantallas de sonrisas, ocurrencias y momentos inolvidables, convirtiéndose en un referente de la televisión infantil. Hoy, tres décadas después, regresan con la misma energía y ternura que los caracteriza, demostrando que la amistad y la complicidad entre ellos siguen intactas.

Karina y Timoteo celebrarán sus 30 años con una nueva temporada de “¡Como en la tele!”. (Foto: Instagram)

El espectáculo también contará con la participación de Pollito, Plumilla y Picoleta, quienes dirán presente con sus ocurrencias, sacando carcajadas a chicos y grandes. Y, como invitado especial, el Profesor Otto llegará con su particular estilo a llevar al público a otro nivel de diversión, tal como lo hacía en los mejores momentos de la tele.

El espectáculo, apto para todos, ha sido concebido como una producción televisiva en directo, con musicales, coreografías, magia, comedia e invitados. De esta manera, el concepto de “Como en la tele” cobra vida en el escenario.

Con dos horas de duración, "Karina y Timoteo ¡Como en la tele! La fiesta continúa" será un viaje de reencuentro con aquellos que crecieron con el programa y desean revivir esas épocas, además de poder compartirla con las nuevas generaciones.