Tras haber perdido la corona del Miss Universo 2025, cuya gala final se realizó el viernes 21 de noviembre en Tailandia, la Miss Perú Karla Bacigalupo utilizó sus redes sociales para agradecerle a Jessica Newton, presidenta del certamen nacional, por su participación y apoyo.

Por ello, la representante peruana compartió un mensaje emotivo a través de sus historias de Instagram, pese a no haber clasificado entre las 30 finalistas del concurso, quedar fuera en la primera etapa.

Karla Bacigalupo en la final del Miss Universo, realizado el viernes 21 de noviembre

“Muchísimas gracias, mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia”, escribió Bacigalupo, de 33 años. “Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países. Estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía” , agregó.

Sin embargo, en medio de la controversia por el supuesto abandono y desinterés de Newton en su contienda, Bacigalupo le agradeció el apoyo y la orientación que recibió durante todas las etapas del certamen.

“Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme. Los quiero mucho. ¡Arriba Perú!”, finalizó en sus historias de Instagram.

Historia de Karla Bacigalupo

¿Qué le dijo Jessica Newton a Karla Bacigalupo tras participar en el Miss Universo?

Por su parte, la presidenta del Miss Perú, Jessica Newton, respondió a las palabras de Karla, manifestando su orgullo y respaldo, incluso a pesar de las críticas por un supuesta falta de inversión en el vestuario de ella.

“Mi reina. Estoy muy orgullosa de ti, gracias por tu compromiso y trabajo en competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todos te queremos muchísimo”, publicó, para luego decirle: “La vida no es fácil , es maravillosa”.

Historia de Jessica Newton

Bacigalupo, que radica en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, tiene 33 años, es licenciada en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, con estudios de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles.

Jessica Newton se lleva premio en el Miss Universo 2025 pese a derrota peruana

En otro sentido, Newton fue reconocida como Mejor Directora del 74.° Miss Universo por la organización que dirige Raúl Rocha, galardón que exhibió en sus redes sociales, lamentando la derrota peruana en la pasarela.

“Recibo este reconocimiento con profundo agradecimiento y sentido de responsabilidad, aunque este logro llega en un momento marcado por la tristeza de no haber obtenido la clasificación de mi país”, comentó en sus redes.

¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2025?

En tanto, la mexicana Fátima Bosch se llevó la corona de Miss Universo 2025, superando a Veena Praveenar Singh, representante de Tailandia, en una emocionante final marcada por múltiples controversias.

Miss Perú Universo se alista para ceremonia de coronación

Bosch, quien sucede a la danesa Victoria Kjaer, se hizo con el título al término de una gala donde participaron mujeres de 120 países y territorios, imponiéndose sobre las finalistas de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.