Marina Mora, exreina de belleza y empresaria peruana, reveló supuestos malos tratos y falta de soporte emocional hacia Karla Bacigalupo, actual Miss Perú, durante su participación en el Miss Universo 2025.

La declaración surge luego de que Bacigalupo quedara eliminada durante la primera ronda del certamen internacional, sin lograr clasificar al Top 30 en la final celebrada el 21 de noviembre, en Tailandia.

Karla Bacigalupo no quedó entre las 30 finalistas del Miss Universo 2025 (Foto: Telemundo)

¿Qué dijo Marina Mora sobre la participación de Karla Bacigalupo en el Miss Universo?

Por ello, Marina, en declaraciones para ‘Arriba Mi Gente’, expresó su preocupación por el bienestar de Karla, sugiriendo que su bajo rendimiento fue resultado, en parte, al estado emocional con que llegó a la competencia.

“En este tipo de situaciones se cometen algunos errores y el error ha sido de repente, contratar a gente que no tiene la capacitación o la capacidad de ayudarle a la reina emocionalmente y también en el tema de la técnica” , expresó.

¿Karla Bacigalupo sufrió maltrato psicológico?

Para luego detallar errores en el equipo que dirige Jessica Newton, señalando que estos no se limitaron al aspecto técnico, sino al psicológico, factor que, en sus palabras, considera determinante en una competencia de alto nivel.

Al ser consultada sobre el impacto emocional en Bacigalupo, la empresaria compartió información que habría recibido de fuentes cercanas a la organización.

“Por ahí me han contado que sus preparadores la hacían llorar mucho antes de ir al Universo... Y que ella ha ido desgastada emocionalmente también a participar. Eso me lo contaron hoy en la mañana” , relató.

Miss Perú Universo se alista para ceremonia de coronación

MÁS INFORMACIÓN: Karla Bacigalupo impacta en Miss Universo con traje nacional inspirado en el Huascarán

La palabra de Karla Bacigalupo tras perder el Miss Universo 2025

Pese a las acusaciones de Mora, Karla Bacigalupo optó por no responder a las alegaciones de maltrato. En cambio, un día después del certamen, la Miss Perú utilizó sus redes sociales para agradecer explícitamente a la organización y a Jessica Newton por el apoyo brindado durante su preparación y participación.

“Estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía”, agregó. “Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme. Los quiero mucho. ¡Arriba Perú!”, finalizó en sus historias de Instagram.

Por su parte, Newton, presidenta del Miss Perú, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Marina Mora.

Historia de Karla Bacigalupo

¿Quién ganó el Miss Universo 2025?

En tanto, la mexicana Fátima Bosch se llevó la corona de Miss Universo 2025, superando a Veena Praveenar Singh, representante de Tailandia, en una emocionante final marcada por múltiples controversias.

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha ganado el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición. | Video: EFE

Bosch, quien sucede a la danesa Victoria Kjaer, se hizo con el título al término de una gala donde participaron mujeres de 120 países y territorios, imponiéndose sobre las finalistas de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

VIDEO RECOMENDADO: