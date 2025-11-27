La modelo peruana Karla Bacigalupo rompió su silencio tras no ingresar al Top 30 de finalistas del Miss Universo. Según explicó, decidió tomarse unos días para alejarse de la polémica que ha envuelto al certamen y lamentó que una plataforma “creada para unirnos y mostrar nuestras culturas” haya sido tan cuestionada.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Bacigalupo reconoció que tanto ella como varias compañeras fueron “testigos y vivimos situaciones que nos colocaron en posiciones muy difíciles”.

“Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado y, por eso, hago un llamado a que las normas del Miss Universo sean claras, verificables y, sobre todo, aplicadas de manera uniforme. Temas de inclusión como el estado civil o parental, controversias relacionadas a los puntajes o jurados… Soy una persona que siempre respeta las reglas”, escribió la representante peruana.

Karla Bacigalupo desfiló en la gala preliminar del Miss Universo, en la sección de traje típico, con un vestuario inspirado en el Nevado Huascarán | Foto: Instagram

Sobre Fátima Bosch

En la misma carta, Karla Bacigalupo también se pronunció sobre el triunfo de la representante mexicana Fátima Bosch, quien se ha visto envuelta en la polémica tras haber obtenido la corona en la última edición del Miss Universo.

“Le deseo a Fátima todo el éxito del mundo. Construimos una bonita amistad durante la competencia. Tiene un corazón bello y merece felicidad y respeto, al igual que las 12 delegadas que representaron a sus países con dedicación y compromiso”, precisó la modelo peruana.

“Me entristece que una plataforma creada para unirnos y mostrar nuestras culturas y diversidad se haya convertido en un campo de controversia, donde las mujeres que estamos dentro terminamos siendo las más afectadas o, muchas veces, insultadas en redes”, añadió.

Karla Bacigalupo rompe su silencio tras el Miss Universo, certamen en el que no ingresó al Top 30. (Foto: Instagram)

Sobre su participación en el Miss Universo y las críticas hacia los diseñadores y talentos peruanos, Karla lamentó que hayan sido atacados injustamente. “Estoy orgullosa de haber llevado creaciones de muchos artistas de mi país, quienes me apoyaron y cuyo trabajo y dedicación valoro enormemente”, dijo.

Finalmente, Karla Bacigalupo resaltó que “una reina no es la que tiene la mejor pasarela, la más lujosa producción”, sino que una reina “inspira, es resiliente, se mantiene firme en sus valores y lucha por lo que cree con el corazón”.