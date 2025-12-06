El Miss Universo 2025 sigue envuelto en polémica. Ahora por el supuesto estado emocional de la representante peruana, Karla Bacigalupo, quien, según el periodista español Jordi Martin, estaría enfrentando una crisis debido a los resultados del certamen.

“Tengo una amiga en común. No voy a revelar el contenido de los mensajes por respeto a Miss Perú, porque pienso que Karla debería salir al frente y debería hablar... Sé que está dolida, sé que no lo está pasando bien, sé que está en una situación complicada, de mucho estrés, con crisis de ansiedad”, reveló en ‘Amor y fuego’.

El certamen en Tailandia culmina tras escándalos por fraude, la disputa con MGI y la salida de miembros del jurado.

¿Karla Bacigalupo estaría recibiendo presiones para mantenerse callada?

Sin embargo, el periodista fue más allá al señalar que la representante peruana estaría bajo una estricta orden de silencio por parte del Miss Perú, liderado por Jessica Newton.

“He tenido acceso a unos mensajes, a unos WhatsApp... Jessica: tienes la gran suerte de que es una niña buena, que no quiere conflictos y que de momentos no quiere salir a hablar, pero está muy presionada de arriba por parte del Miss Perú de que no hable y tiene prohibido hablar. Yo he leído los mensajes y la orden es: ‘No se te ocurra hablar’“, aseveró.

Karla Bacigalupo rompe su silencio tras el Miss Universo, certamen en el que no ingresó al Top 30. (Foto: Instagram)

Por otro lado, el reportero agregó que Bacigalupo no sería la única candidata afectada, pues las representantes de Chile, Argentina, Venezuela y Ecuador también habrían quedado “emocionalmente golpeadas”, sintiéndose “minimizadas” por la coronación Fátima Bosch, Miss México.

“Al igual que ella, Miss Chile, está Miss Argentina y Miss Venezuela están decepcionadas. Están super decepcionadas y me trasladan que lo han pasado verdaderamente mal porque se sintieron ninguneadas”, agregó Martín.

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha ganado el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición. | Video: EFE

Karla Bacigalupo y su pronunciamiento tras las polémicas del Miss Universo

Estas declaraciones se suman a las denuncias de irregularidades que la propia Bacigalupo expuso días después del certamen en sus redes sociales, donde exhortó a la organización para que aclare sus normas.

“Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado y, por eso, hago un llamado a que las normas del Miss Universo sean claras, verificables y, sobre todo, aplicadas de manera uniforme”, enfatizó Bacigalupo en un mensaje donde mencionó temas de inclusión, puntajes, requisitos de visa y la presencia de equipos no permitidos.

La modelo peruana también lamentó que su experiencia se viera empañada por la controversia, señalando a fuerzas externas y altas autoridades.

“Me entristece que una plataforma creada para unirnos y mostrar nuestras culturas y diversidad se haya convertido en un campo de controversia, donde las mujeres que estamos dentro terminamos siendo las más afectadas o, muchas veces, insultadas en redes”, manifestó en un comunicado.

Karla Bacigalupo se pronuncia tras polémica en Miss Universo 2025. (Instagram)

Por su parte, Martín aseguró poseer “pruebas muy fuertes” de un supuesto fraude en Miss Universo 2025, información que comprometería directamente al presidente del certamen, Raúl Rocha.

