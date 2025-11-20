A pocas horas de la final del Miss Universo 2025, la Miss Perú, Karla Bacigalupo, compartió un emotivo mensaje tras concluir el ensayo general, destacando su preparación para la 74.° edición del certamen.

“Hola a todos, acabamos de terminar el ensayo y estamos muy emocionados de que mañana tengamos la gran final”, expresó la candidata peruana en las redes sociales del Miss Universo.

De tal forma, la actriz y activista se mostró agradecida por la experiencia, mencionando que fue una “gran oportunidad para ver a todas las delegadas en el escenario” antes del evento estelar.

Con la gala programada para el 21 de noviembre en Tailandia, cuya transmisión en vivo se podrá ver este jueves 20 en Perú, Bacigalupo concluyó su mensaje con una promesa a sus compatriotas.

“ No puedo estar más agradecida de compartir esta jornada con todos ustedes. Sigan con nosotros y manténganse atentos, ¡será increíble!” , afirmó.

Karla Bacigalupo es la representante de Perú en el Miss Universo 2025

¿Cuál fue el traje típico que Karla Bacigalupo utilizó en la gala preliminar del Miss Universo 2025?

Durante la gala preliminar, del miércoles 19 de noviembre, Karla Bacigalupo resaltó en la competencia de Traje Nacional al lucir una pieza inspirada en la geografía y espiritualidad andina.

Así, la peruana desfiló con un diseño que rindió tributo al nevado Huascarán, montaña más alta de Perú ubicada en Ancash y un símbolo venerado como Apu (espíritu protector) en la cosmovisión incaica.

El traje, creación de Beto Pinedo, apodado el “genio del Alto Mayo”, retrató la imponencia del nevado.

Karla Bacigalupo quedó fuera del Top 30 del Miss Universo 2025

A pesar de su notable desempeño, Bacigalupo no logró asegurar un lugar automático al Top 30, pues no consiguió el primer puesto en las votaciones digitales, conocidas como ‘People’s Choice’, que otorga un pase directo a la ronda semifinal.

Según los resultados oficiales publicados en la cuenta de Instagram del Miss Universo, la candidata de Paraguay, Yannina Gómez, fue la ganadora absoluta de esta fase con 2.5 millones de votos, obteniendo así su clasificación directa.

Es importante aclarar que este veredicto no elimina a la candidata peruana del evento. En cambio, deberá ser evaluada directamente por el jurado sobre la pasarela.

Miss Universo 2025: ¿Cómo, en dónde y a qué hora ver la final desde Perú?

La gala final y coronación se realizará en el Impact Arena de Bangkok el viernes 21 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora local).

Sin embargo, en Perú, los espectadores podrán ver la transmisión en vivo desde las 8:00 p. m. del jueves 20 de noviembre, en el canal de YouTube de Miss Universo.