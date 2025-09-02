Karla Prieto, conocida productora creativa peruana y consultora en negocios de arte y entretenimiento, se viene consolidando como una de las voces más influyentes de la gestión cultural latinoamericana en Nueva York, Estados Unidos. Desde la gran manzana, impulsa proyectos que destacan el talento peruano y lo conectan con escenarios internacionales.

Su labor la llevo a ser mencionada por el New York Times, en donde resaltó su visión sobre la existencia de una nueva generación de artistas peruanos que generan arte con identidad, lo cual sería el siguiente boom siguiendo los pasos a la gastronomía peruana.

Su experiencia en Rockass Online Music (empresa neoyorquina enfocada en negocios musicales) también la ha llevado a participar en producciones como el reciente concierto de Los Mirlos en el legendario escenario de Lincoln Center en pleno Manhattan. También viene participando en proyectos con la banda panameña Los Rabanes y a liderar la producción del lanzamiento de Erni Lu en las instalaciones de Amazon Music en Nueva York, junto al productor Mr. Sonic, conocido por su trabajo con Shakira y Chayanne.

Karla Prieto se viene consolidando como una de las voces más influyentes de la gestión cultural latinoamericana en Nueva York. (Foto: Instagram)

“Estamos en un momento histórico en que peruanos de diversas ramas artísticas vienen brillando en espectáculos muy grandes a la vez y otros que optan por perfeccionar su arte y por ello viajan a diversos países para estudiar”, señaló Prieto Prado.

“Esta nueva ola de creativos peruanos tiene un enorme potencial, pero requiere de productores y gestores culturales que profesionalicen la industria y permitan que nuestro arte se exporte de manera económicamente sostenible”, agregó.

En 2021 fundó Qarte, incubadora de proyectos creativos desde la que ha asesorado a más de 80 artistas en estrategias de negocio, marketing y financiamiento. De esta plataforma surgió Gestión Arte Bootcamp, programa online que brindó herramientas de gestión cultural que fue reconocido con el premio Alsop Foundation de Nueva York por su impacto a largo plazo en el sector.

Karla Prieto se viene consolidando como una de las voces más influyentes de la gestión cultural latinoamericana en Nueva York. (Foto: Instagram)

Uno de sus proyectos más ambiciosos es lanzar la plataforma digital “Grandes Maestros”, junto a la reconocida actriz Jimena Lindo, iniciativa que busca preservar y difundir el conocimiento de los referentes de las artes escénicas peruanas. La primera temporada incluirá entrevistas con Sonia Seminario, Alberto Ísola y Carlos Gassols, quienes comparten su proceso creativo y experiencias más allá de los escenarios.