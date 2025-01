Ante las críticas que tuvo por la reaparición de antiguas publicaciones, consideradas ofensivas, en redes sociales, Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez” y nominada al Oscar 2025, ofreció disculpas a las comunidades afectadas.

Los mensajes, compartidos entre 2020 y 2021 en la red social X, antes Twitter, incluían comentarios sobre el islam, la diversidad en los Oscar y el asesinato de George Floyd, lo que desató numerosos cuestionamientos, arriesgando, incluso, su participación en los premios de la Academia.

“Quiero reconocer la conversación sobre mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor”, declaró Gascón a Variety. “Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes he causado daño”, agregó.

Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez y Édgar Ramírez en el estreno de "Emilia Pérez" en Los Ángeles.

¿Cuáles fueron las polémicas publicaciones de Karla Sofía Gascón?





En noviembre de 2020, Gascón escribió en X: “¿Es solo mi impresión o hay más musulmanes en España?” y agregó que “el año que viene, en lugar de inglés, tendremos que enseñar árabe”. En otro tuit de ese mismo año, comentó con ironía sobre el uso del burka, calificándolo de “profundamente repugnante para la humanidad”.

Sobre las religiones, en enero de 2021 afirmó que “el islam no cumple con los derechos internacionales” y que las religiones “deben ser prohibidas mientras no cumplan con los derechos humanos”. Ese mismo año, amplió su postura: “Estoy harto del islam, del cristianismo, del catolicismo y de todas las creencias que vulneran los derechos”.

Karla Sofía Gascón publicó tuit sobre el islam en 2020 | Foto: X (Antes Twitter)

Además de estos comentarios, la actriz se refirió a George Floyd (GF), cuyo asesinato en 2020 generó protestas en EE.UU.: “Realmente creo que a muy poca gente le importó GF, un estafador drogadicto”. Sin embargo, también señaló que su muerte expuso el racismo sistémico.

Por otro lado, Gascón también opinó sobre la diversidad en los Oscar de 2021: “No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M”.

La reacción en redes sociales ha sido dividida. Mientras algunos usuarios aceptaron sus disculpas, otros consideraron que no eran suficientes. “Necesitarás mucho más que disculpas para compensar los cientos de mensajes ofensivos”, expresó una persona en X.

¿Karla Sofía Gascón arremete contra Fernanda Torres?





El conflicto sucede días después de que Gascón acusara al equipo de Fernanda Torres, protagonista de “Ainda estou aqui” y su competidora en la categoría de Mejor Actriz en los Oscar 2025, de intentar desacreditar su trabajo en “Emilia Pérez”. No obstante, la española aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos a Torres y la calificó como “una aliada maravillosa”.

“No me verán hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero sí veo a muchas personas de su entorno hablar mal de mí y de mi trabajo”, expresó. “Eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, dijo al ser entrevistada en Brasil.

Por el momento, la Academia de Hollywood no ha emitido un pronunciamiento oficial.