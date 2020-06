La actriz mexicana Karla Souza presentó a su segundo hijo, Luka, quien nació el pasado viernes en Los Ángeles (EE.UU.).

“A Luka le dio la bienvenida en casa su hermana mayor de dos años, Gianna, quien ya está ocupada enseñándole la letra de la canción ‘Un poco loco’ de ‘Coco’ (2017)”, contó a la revista People, que publicó una imagen de la madre junto a su niño recién nacido.

Es el segundo hijo que tiene la mexicana con su esposo Marshall Trenkmann, con quien se casó en 2014.

Souza había anunciado en mayo que estaba embarazada con una publicación en Instagram, donde tiene 3,9 millones de seguidores, en la que aparecía con su hija Gianna en brazos.

La mexicana ha estrenado recientemente la serie "El presidente" en Amazon Prime sobre el escándalo conocido coloquialmente como "FIFA Gate".

“Mi personaje fue creado para simbolizar a todos los investigadores del FBI que estuvieron involucrados en el caso”, indicó en una entrevista con Efe hace un par de semanas.

“Se sabe muy poco sobre cómo se llevó a cabo la investigación o quiénes estuvieron involucrados por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un personaje que tuviera la capacidad de transformarse en diferentes personas, con facilidad para los idiomas y que tuviera elementos masculinos y femeninos”, añadió.

La actriz de películas muy exitosas como "Nosotros los nobles" (2012) o "Instructions Not Included" (2013) también se despidió recientemente de "How to Get Away with Murder", la serie protagonizada por Viola Davis con la que la latina se abrió hueco de manera muy importante dentro de la industria estadounidense.

“¡Ha sido un honor trabajar y aprender de Viola Davis en los últimos años! Más allá de su incomparable don y compromiso con este arte, es también una fuerza de generosidad y amabilidad”, aseguró en Instagram en mayo acerca de una serie en la que dio vida a Laurel Castillo y que cerró su andadura hace un mes tras seis temporadas.

