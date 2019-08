Anuel AA se pone romántico en Instagram con Karol G: "Siempre juntos"

Pese a la distancia por sus apretadas agendas, Anuel AA y Karol G atraviesan uno de los mejores momentos de su relación. Eso no quiere decir que de vez en cuando no se quiebren por el tiempo que no pasan juntos. En Instagram, así lo demostró el intérprete de "Delincuente".

En la citada red social, el intérprete de “Adictiva” y “Bubalu” compartió una fotografía junto a Karol G, publicación que estuvo acompañada de una breve, pero romántica leyenda.

“Altas y bajas, pero siempre juntos Karol G”, escribió el cantante puertorriqueño en la imagen que corresponde a un detrás de cámaras del rodaje de “China”.

En respuesta, Karol G publicó un recuerdo de uno de los primeros viajes que realizó junto a Anuel AA, y también hizo un pedido especial: “Que me lo traigan”.

“Culpables”, “Secreto” o “Dices que te vas” son algunos de los temas que los han consolidado como uno de los dúos más aclamado en el género urbano y todos los proyectos en los que participan se convierten en hits, como es el caso de “China” o “Tú no amas”.