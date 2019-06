Karol G en Instagram: "Suelo ser injusta y egoísta conmigo misma"

Karol G es una de las artistas latinas más importantes del género urbano, pero conseguirlo no ha sido fácil. En Instagram, la intérprete de "Mi cama" ycompartió una fotografía de ella en el gimnasio; sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fue el mensaje que acompañó la instantánea.

►

En la leyenda de la publicación, Karol G reflexionó sobre todo lo que ha venido haciendo hasta ahora para convertirse en la estrella musical que es ahora.

"Me pregunto constantemente si mis esfuerzos y sacrificios son suficientes. Suelo ser injusta y egoísta conmigo misma y muchas veces me presiono demasiado viendo más lo que me falta por lograr", señaló la cantante colombiana.

"Es bueno tomar pausas para agradecer también lo que se ha conseguido", añadió en su mensaje.

En menos de 24 horas desde su publicación, la fotografía de Karol G en Instagram cuenta con más de 944,870 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que felicitan a la cantante por los éxitos obtenidos.