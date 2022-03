Actualmente Karol G es una de las artistas que se ha convertido en un fenómeno del género urbano. También conocida por mantener una relación de año con Anuel AA, la cantante de nacionalidad colombiana se renueva y mostrará una nueva faceta en el mundo de la actuación.

Sí, para sorpresa de sus más de 49 millones de seguidores en Instagram, anunció que formará parte de una narcoserie producida por el mostro de Netflix . ¿A quién interpretará y cómo se llama la serie? Te lo contamos en a continuación.

La ‘Bichota’ comunicó a través de sus redes sociales que pertenecerá a Griselda, historia original de la plataforma del streaming; basado en la narcotraficante Griselda Blanco, conocida como ‘la viuda negra’ o ‘la madrina de la cocaína’.

En ese sentido, Karol G tendrá el papel de Carla, una mujer que será obligada a transportar droga para su patrona (Griselda), quien será interpretada por Sofía Vergara.

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente. Es un mundo donde todo alimenta todo”, contó la artista colombiana a la Revista Vogue México.

Además, la cantante explicó cómo ha hecho para alternar con las sesiones de grabación y su carrera artística: “Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles, con la actuación realmente te metes dentro de un personaje. Me levanto a las 5 a. m. y trabajo en mi música en la noche”, relató.

La serie también tiene la participación de actores como Vanessa Ferlite, Christian Tappan, Alberto Guerra, Paulina Dávila, Diego Trujillo, entre otros. Aún no se conoce su fecha de estreno, pero en la plataforma ya aparece el nombre y el género al que pertenece.