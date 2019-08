Karol G ya tiene en mente cómo sería su boda con Anuel AA

Karol G y Anuel AA están comprometidos y ya tienen en mente cómo será su boda. Si bien los regalos entre ambos suelen ser excéntricos y grandes, ella afirmó que quiere una ceremonia simple cuando contraigan nupcias.

"Creo que quiero algo súper simple, algo natural, algo pequeño. Para ser honesta, no he pensado en cosas específicas porque quiero que todo sea lo más simple y natural posible", señaló a Entertaiment Tonight la estrella colombiana.

Aún así, señaló lo que no debe faltar en su boda. "Mi familia, un súper DJ y mucha comida, y tengo alma de gordita. Esas serían mis tres cosas, ¡y obviamente el novio! El novio tiene que estar allí", comentó entre risas la intérprete de "Ocean".

Un dato que dejó en claro es la intimidad para su matrimonio: no quiere cámaras por respeto a sus invitados. "Lo que más me importa es que la gente no se estrese pensando en qué va a ponerse o qué aspecto tendrá ese día. Si habrá o no fotógrafos, medios de comunicación que les hagan sentirse cohibidos a la hora de pasárselo bien", confesó.

Finalmente, aclaró que para ella su boda es algo muy íntimo. "Mi único deseo para ese día es que todo se desarrolle en la más estricta intimidad", sentenció.