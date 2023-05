Tras las constantes indirectas y provocaciones de Anuel, la cantante Karol G se había mantenido alejada de las redes sociales; sin embargo, este jueves 11 de mayo reapareció para compartir un mensaje que ha llamado la atención de todos sus fans, y es que la intérprete colombiana prefirió hacer caso omiso a su expareja.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Bichota’ compartió una serie de fotografías a bordo de un avión, en el que estuvo acompañada de su equipo y un bebé. Ni en las instantáneas ni en la leyenda del post hace referencia a su expareja.

“La tía más sexy”, escribió la colombiana en la leyenda de su publicación, la cual en menos de 20 minutos ha conseguido más de un millón de reacciones. Entre los comentarios, los fans celebran que no haga caso a su expareja y sus provocaciones.

“Que soporte”, “Anuel, mira lo que te perdiste”, “Me parece genial que no le hagas caso”, “Con razón tu ex no te supera”, “Que chimba verte feliz, que lo llore”, fueron algunos comentarios de sus fans en la publicación.

Como se recuerda, el cantante de trap Anuel recientemente estrenó el tema “Mejor que yo” y, más allá de la letra explícita que haría referencia a su relación con Karol G, el intérprete etiquetó a la colombiana en una publicación donde confiesa que le dedica la canción.

Por si fuera poco, Anuel también ha ido contra Feid, quien sería el nuevo enamorado de Karol G. En sus publicaciones de Instagram, el puertorriqueño compartió un ofensivo mensaje al popular ‘Ferxxo’. Hasta el momento, las provocaciones de Anuel no han conseguido respuesta alguna.

