Karol G confesó que le duele leer los comentarios en sus fotos de Instagram

Con la fama llegan las críticas, y Karol G es una de las más asediadas por publicar fotografías de su esbelta figura y por su relación con Anuel AA. ¿Cómo ha hecho la reguetonera para afrontar el 'cyber bullying'? En una reciente entrevista para la revista "People en español", la cantante colombiana reveló su secreto.

"Te voy a abrir mi corazón y no voy a darte una respuesta de reina, quien diga que no le afecta es mentira porque estás abriéndole tu corazón a la gente y les estás dando autorización a que opinen y cuando opinan y los comentarios no son tan lindos, sí te afecta", manifestó Karol G.



"Prefiero leer los comentarios que me dejan en Youtube, pero últimamente me he alejado mucho de los comentarios de Instagram, siempre hay algo que te van a criticar, por eso prefiero no leerlos, a veces abro la página y me encuentro con muchos muy lindos, prefiero compartir stories. Trato de no verlos para no ponerles atención", agregó la cantante.

Cabe señalar que la cantante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera artística y hace unos días estrenó su último éxito "Punto G", el cual llega acompañado de un sensual videoclip que ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones.

Además, Karol G llegará a nuestro país el próximo 2 de mayo para ofrecer un concierto junto en el Jockey Club junto con Anuel AA, con quien mantiene una relación desde finales del año pasado y con quien ya grabó dos canciones: "Secreto" y "Culpables".