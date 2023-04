Karol G, a través de su cuenta de Instagram, agradeció porque la escogieron para ser portada de la última edición de la revista GQ. Sin embargo, también mostró su disconformidad por el exceso de retoques en las fotos.

La cantante colombiana decidió alzar su voz y señalar que ella había informado que no quería esos retoques porque no la mostraban como era, pero no le hicieron caso. Su queja se hizo viral y logró recibir el respaldo de miles de personas, incluyendo a la ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis.

“Estoy muy feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un tema que me ha preocupado durante mucho tiempo”, escribió la actriz en su Instagram junto a la foto que avivó la polémica.

“Somos seres humanos. No somos IA (Inteligencia Artificial) y este genocidio contra lo que es naturalmente bello es alarmante y necesita ser hablado”, alzó la voz la protagonista de la cinta ‘Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Luego de recordar que la cineasta Justine Bateman y la también actriz, Andie Macdowell pasaron por lo mismo, Lee Curtis expresó su entusiasmo de que una mujer joven como Karol G, se sume a esta desaprobación.

“El complejo industrial cosmético quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su porquería”, enfatizó.

Karol G molesta con la revista GQ

La intérprete de la Bichota expresó su disgusto a los excesivos retoques de la revista GQ.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, dijo al inicio de su publicación en Instagram.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo no me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, agregó.

Karol G también hizo un llamado atención al medio, al que acusó de negligencia luego de que ella les reclamara el exceso de retoque fotográfico en su imagen.

“Agradezco a la revista la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, sostuvo.