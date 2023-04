La cantante colombiana Karol G reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores un extenso mensaje en el que manifestó que su alegría por salir en la portada de la revista GQ quedó opacada por las fotografías editadas que se utilizaron en la publicación. Y es que, según indicó, en las imágenes editadas su cara y su cuerpo “no se ven así”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Bichota’ compartió con sus seguidores su inconformidad al saber que no tomaron en cuenta sus opiniones ya que ella pudo ver las fotografías en cuestión antes de ser publicadas por el medio.

Además, aseguró que ella no necesita de los retoques exagerados que hizo la edición porque se siente mejor al natural que en las imágenes editadas.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la colombiana.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, añadió Karol G.

Como era de esperarse, su mensaje tuvo una gran acogida de parte de sus seguidores, quienes celebraron su fortaleza para hacer público su reclamo contra la revista GQ. Sus colegas y amigos Giulia, Manuel Medrano, Kunno, entre otros también le mostraron su respaldo a la ‘Bichota’.

