Karol G comparte una experiencia de su pasada relación durante concierto de Rosalía. (Foto: Instagram/@karolg)
Karol G comparte una experiencia de su pasada relación durante concierto de Rosalía. (Foto: Instagram/@karolg)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Karol G sorprendió al público que asistió al concierto de Rosalía en el Kia Forum de Los Ángeles al compartir una experiencia personal sobre una relación pasada. Durante su participación en el tradicional “cuestionario” de la artista española, relató que una expareja evitó celebrar su cumpleaños con ella durante varios años e incluso la hizo bajar de un avión cuando ambos estaban por iniciar un viaje.

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