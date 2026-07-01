La cantante colombiana Karol G sorprendió al público que asistió al concierto de Rosalía en el Kia Forum de Los Ángeles al compartir una experiencia personal sobre una relación pasada. Durante su participación en el tradicional “cuestionario” de la artista española, relató que una expareja evitó celebrar su cumpleaños con ella durante varios años e incluso la hizo bajar de un avión cuando ambos estaban por iniciar un viaje.
La cantante colombiana Karol G sorprendió al público que asistió al concierto de Rosalía en el Kia Forum de Los Ángeles al compartir una experiencia personal sobre una relación pasada. Durante su participación en el tradicional “cuestionario” de la artista española, relató que una expareja evitó celebrar su cumpleaños con ella durante varios años e incluso la hizo bajar de un avión cuando ambos estaban por iniciar un viaje.
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Rosalía presentó a la intérprete colombiana ante los asistentes y la invitó a participar en el espacio en el que artistas y celebridades comparten anécdotas personales. Fue entonces cuando Karol G recordó un episodio que, según contó, marcó una de sus relaciones sentimentales.
@billboard @Karol G se suma al “confesionario” de @La Rosalia y cuenta la anécdota de un ex que nunca quería celebrar su cumpleaños con ella. #karolg #rosalia ♬ original sound - billboard
“Estuve en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo”, señaló la cantante. Ante la sorpresa de Rosalía, añadió que durante tres años consecutivos siempre surgía una excusa para no compartir esa fecha y que, en una cuarta oportunidad, ambos tenían previsto viajar para celebrar el cumpleaños de su entonces pareja.
Según relató, cuando ya se encontraban en la sala de embarque del aeropuerto con las maletas listas, su acompañante le pidió que descendiera del vuelo. “Me dice: ‘Baje estas maletas’. Me quedé en shock. Pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, afirmó la artista.
Karol G indicó que ese episodio marcó el final de la relación. “Le dije: ‘Hasta luego’, ‘bye’ y nunca más”, expresó durante la conversación con Rosalía, quien reaccionó a la historia frente al público.
Las declaraciones se conocen luego de que la cantante confirmara en una entrevista con la revista Playboy el fin de su relación con el también cantante Feid. La artista señaló que actualmente se encuentra soltera, aunque no precisó la fecha ni las razones de la separación.
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“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he pensado que mis momentos de mayor crecimiento personal llegan cuando estoy sola”, declaró a la publicación.
Asimismo, sostuvo que la decisión de poner fin a la relación representó un proceso de aprendizaje personal. “Creo que hay que trabajar mucho en uno mismo para que la relación funcione. También hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar”, manifestó.
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