Kate del Castillo, uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica, celebra este 23 de octubre su cumpleaños número 48. Polémica, bella y talentosa son algunas de las palabras de pueden describir a la actriz mexicana, que a través de los años se ha robado el corazón y admiración de sus fans.

La hija menor del reconocido y respetado actor Eric del Castillo tiene una trayectoria impecable y muy extensa de más de 25 telenovelas y series, además de 27 largometrajes.

Kate del Castillo demostró desde muy pequeña que tenía el talento en sus venas, pues debutó en la pantalla grande a los 8 años, en la película “El último escape” en 1980. Se dio a conocer a nivel internacional con su primera participación en la televisión con la telenovela mexicana “Muchachitas”, de 1991.

Respecto a su vida sentimental, Kate vivió romances con figuras como Emilio Azcárraga Jean, Ari Telch. Sin embargo, en 2001, llegó por primera vez al altar con el exfutbolista mexicano Luis García, con quien tuvo un controvertido divorcio tras solo 4 años de matrimonio.

Kate decidió darse una nueva oportunidad en el amor y volvió a casarse con un hombre 10 años menor que ella. En 2009 unió su vida al actor Aarón Díaz, pero su relación no prosperó y dos años más tarde decidieron ponerle fin a su matrimonio.

Uno de los momentos más polémicos que protagonizó la artista mexicana fue en 2012, cuando por medio de su cuenta oficial de Twitter compartió una carta abierta en la que escribió: “Hoy creo más en el ‘Chapo’ que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas”.

La mexicana nunca se imaginó que este post cambiaría por completo su vida. De inmediato levantó la polémica del mundo del espectáculo y de la política.

Más tarde estrenó el documental “Cuando conocí al Chapo”, en el que contó su versión de los hechos y cómo en realidad fue su acercamiento con uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo.

Luego de haber realizado un breve repaso por la vida de Kate del Castillo, te mostramos un vistazo de algunos de los papeles más recordados de la hija de Eric del Castillo.

Muchachitas

A los 19 años, hizo su debut en la pantalla pequeña con la telenovela “Muchachitas”, en 1991. Kate le dio vida a Leticia, una jovencita de clase media que aspiraba a ser una actriz famosa y muy adinerada.

Azul

Protagonizó esta telenovela de 1996 interpretando a Alejandra, una joven enfermera que trabaja en el delfinario de un parque de diversiones en la Ciudad de México.

Alguna vez tendremos alas

“Alguna vez tendremos alas” es una telenovela mexicana producida por Florinda Meza para Televisa emitida en el año 1997. En este melodrama la mexicana da vida a Ana, una joven optimista que sueña con superarse y sacar adelante a su madre, quien es víctima de los maltratos de su padrastro.

La mentira

Kate protagonizó esta novela junto al actor brasileño Guy Ecker en 1998. El melodrama fue reconocido debido al gran trabajo que realizaron los actores.

Ramona

Del Castillo protagonizó, junto al fallecido actor Eduardo Palomo, la historia de unos enamorados que tuvieron que enfrentar los prejuicios de ser una pareja interracial.

El derecho de nacer

Fue una nueva versión de la telenovela que salió en 1981. La original fue protagonizada por los actores Verónica Castro e Ignacio López Tarso.

La reina del Sur

Una de las series de televisión más exitosa de Telemundo. Aquí Kate interpreta a Teresa Mendoza, una mujer que deja de ser pobre e ingenua para encabezar la organización de narcotráfico más exitosa del sur de España. Fue exactamente el tipo de papel que la actriz mexicana Kate del Castillo siempre había querido interpretar.

“Tiene muchos defectos”, dijo Del Castillo. “Con ella, piensas: ‘Yo también me emborracho. También me enamoro de quien no debería’. Es más humana”, añadió.

